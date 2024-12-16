1—11月份全国房地产开发投资93634亿元
2024年12月16日10:36 | 来源：人民网
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人民网北京12月16日电 （记者杨曦）国家统计局16日公布数据显示，1—11月份，全国房地产开发投资93634亿元，同比下降10.4%；其中，住宅投资71190亿元，下降10.5%。
1—11月份，房地产开发企业房屋施工面积726014万平方米，同比下降12.7%。其中，住宅施工面积508389万平方米，下降13.1%。房屋新开工面积67308万平方米，下降23.0%。其中，住宅新开工面积48989万平方米，下降23.1%。房屋竣工面积48152万平方米，下降26.2%。其中，住宅竣工面积35197万平方米，下降26.0%。
1—11月份，新建商品房销售面积86118万平方米，同比下降14.3%，其中住宅销售面积下降16.0%。新建商品房销售额85125亿元，下降19.2%，其中住宅销售额下降20.0%。
11月末，商品房待售面积73286万平方米，同比增长12.1%。其中，住宅待售面积增长18.4%。
1—11月份，房地产开发企业到位资金96575亿元，同比下降18.0%。其中，国内贷款13476亿元，下降6.2%；利用外资30亿元，下降29.2%；自筹资金34676亿元，下降11.0%；定金及预收款29624亿元，下降25.2%；个人按揭贷款13911亿元，下降30.4%。
11月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为92.62。
(责编：杨曦、高雷)
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