人民网北京12月16日电 （记者杨曦）国家统计局16日公布数据显示，11月份，社会消费品零售总额43763亿元，同比增长3.0%。其中，除汽车以外的消费品零售额38998亿元，增长2.5%。1—11月份，社会消费品零售总额442723亿元，同比增长3.5%。其中，除汽车以外的消费品零售额397960 亿元，增长3.7%。

按经营单位所在地分，11月份，城镇消费品零售额37596亿元，同比增长2.9%；乡村消费品零售额6167亿元，增长3.2%。1—11月份，城镇消费品零售额382720亿元，增长3.3%；乡村消费品零售额60003亿元，增长4.3%。

按消费类型分，11月份，商品零售额37961亿元，同比增长2.8%；餐饮收入5802亿元，增长4.0%。1—11月份，商品零售额392554亿元，增长3.2%；餐饮收入50169亿元，增长5.7%。

按零售业态分，1—11月份，限额以上零售业单位中便利店、专业店、超市零售额同比分别增长4.4%、4.0%、2.6%；百货店、品牌专卖店零售额分别下降2.9%、0.7%。

1—11月份，全国网上零售额140308亿元，同比增长7.4%。其中，实物商品网上零售额118059亿元，增长6.8%，占社会消费品零售总额的比重为26.7%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长16.2%、2.8%、6.3%。

(责编：杨曦、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经