人民网北京12月16日电 （记者杨曦）国家统计局16日公布数据显示，11月份，规模以上工业（以下简称规上工业）原煤、原油、天然气、电力生产平稳增长。

原煤、原油和天然气生产及相关情况

原煤生产稳定增长。11月份，规上工业原煤产量4.3亿吨，同比增长1.8%；日均产量1426.6万吨。进口煤炭5498万吨，同比增长26.4%。

1—11月份，规上工业原煤产量43.2亿吨，同比增长1.2%。进口煤炭4.9亿吨，同比增长14.8%。

原油生产保持增长。11月份，规上工业原油产量1725万吨，同比增长0.2%；日均产量57.5万吨。进口原油4852万吨，同比增长14.4%。

1—11月份，规上工业原油产量19492万吨，同比增长1.9%。进口原油50559万吨，同比下降1.9%。

原油加工由降转增。11月份，规上工业原油加工量5851万吨，同比增长0.2%，10月份为下降4.6%；日均加工195.0万吨。1—11月份，规上工业原油加工量64910万吨，同比下降1.8%。

天然气生产稳步增长。11月份，规上工业天然气产量207亿立方米，同比增长3.1%；日均产量6.9亿立方米。进口天然气1080万吨，同比下降0.8%。

1—11月份，规上工业天然气产量2246亿立方米，同比增长6.4%。进口天然气12024万吨，同比增长12.0%。

电力生产情况

规上工业电力生产平稳增长。11月份，规上工业发电量7495亿千瓦时，同比增长0.9%；规上工业日均发电249.8亿千瓦时。1—11月份，规上工业发电量85687亿千瓦时，同比增长5.0%。

分品种看，11月份，规上工业火电、太阳能发电增速回落，水电降幅收窄，核电增速加快，风电由增转降。其中，规上工业火电同比增长1.4%，增速比10月份回落0.4个百分点；规上工业水电下降1.9%，降幅比10月份收窄13.0个百分点；规上工业核电增长3.1%，增速比10月份加快0.9个百分点；规上工业风电下降3.3%，10月份为增长34.0%；规上工业太阳能发电增长10.3%，增速比10月份回落2.3个百分点。

(责编：杨曦、高雷)

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