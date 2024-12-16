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11月份一二三线城市商品住宅销售价格同比降幅收窄

2024年12月16日10:40 | 来源：人民网
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人民网北京12月16日电 （记者杨曦）国家统计局16日公布数据显示，2024年11月份，70个大中城市中，商品住宅销售价格环比上涨城市个数增加，一线城市商品住宅销售价格环比总体上涨，二三线城市环比降幅均收窄；各线城市同比降幅今年以来首次均收窄。

一线城市商品住宅销售价格环比总体上涨，二三线城市环比降幅均收窄

11月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月下降0.2%转为持平。其中，上海和深圳分别上涨0.6%和0.3%，北京和广州分别下降0.5%和0.3%。一线城市二手住宅销售价格环比上涨0.4%，涨幅与上月相同。其中，北京、上海和深圳分别上涨0.9%、0.4%和0.5%，广州下降0.4%。

11月份，二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.1%，降幅比上月收窄0.4个百分点；二手住宅环比下降0.2%，降幅收窄0.2个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅收窄0.2个百分点；二手住宅环比下降0.5%，降幅收窄0.1个百分点。

11月份，70个大中城市中，新建商品住宅销售价格环比上涨城市有17个，比上月增加10个；二手住宅环比上涨城市有10个，比上月增加2个。

一二三线城市商品住宅销售价格同比降幅均收窄

11月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降4.3%，降幅比上月收窄0.3个百分点。其中，北京、广州和深圳分别下降5.3%、9.9%和7.1%，上海上涨5.0%。一线城市二手住宅销售价格同比下降8.0%，降幅收窄1.6个百分点，其中北京、上海、广州和深圳分别下降6.2%、4.9%、11.9%和9.0%。

11月份，二线城市新建商品住宅销售价格同比下降5.8%，降幅比上月收窄0.2个百分点；二手住宅同比下降8.4%，降幅收窄0.4个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格同比下降6.5%，降幅收窄0.1个百分点；二手住宅同比下降8.8%，降幅收窄0.2个百分点。

(责编：杨曦、高雷)
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