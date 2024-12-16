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11月份经济运行有哪些亮点？国家统计局回应

2024年12月16日10:50 | 来源：人民网
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人民网北京12月16日电 （记者杨曦）今日，国新办举行新闻发布会，介绍2024年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司负责人付凌晖在会上表示，在宏观政策组合效应持续释放的作用下，11月份，生产较快增长，需求继续扩大，就业物价总体稳定，楼市和股市趋于活跃，市场预期持续改善，新质生产力稳步发展，经济运行延续回升态势。具体来看可以归纳为：“生产升、需求增、就业稳、市场暖、质量优”几个特点。

“生产升”，主要是指工业和服务业延续回升态势。从工业来看，在“两新”政策带动下，工业生产稳中有升，11月份规模以上工业增加值同比增长5.4%，增速比上月加快0.1个百分点。其中，装备制造业增长7.6%，比上月加快1个百分点，对规模以上工业增加值增长的贡献率接近50%。从服务业来看，随着社会物流周转加快，以及提振资本市场和促进房地产市场止跌回稳政策措施的作用下，服务业仍然延续回升态势。11月份，服务业生产指数同比增长6.1%，虽然比上月略有回落，但仍然保持在6%以上，这个增速是今年以来的次高增速，明显高于10月份以前的速度。其中，房地产业、交通运输仓储和邮政业生产指数增速分别比上月回升2.1和1.3个百分点。

“需求增”，主要是指消费和投资继续扩大。从消费来看，尽管受到“双十一”网购提前分流影响，11月份，社会消费品零售总额增速比上月有所回落，但是当月增速仍然快于三季度平均增速，消费回升的势头没有改变。在消费品以旧换新政策带动下，受到以旧换新政策支持的相关商品销售继续保持较快增长，11月份，限上单位的家用电器和音像器材类、家具类商品零售额都保持在两位数以上增长。从投资来看，尽管房地产投资还在下降，但是在“两重”建设和大规模设备更新等政策发力显效下，投资增长总体保持平稳。1-11月份，固定资产投资同比增长3.3%，连续4个月保持基本稳定。其中，制造业投资增长9.3%，明显快于全部投资增长，对投资的支撑作用比较明显。

“就业稳”，主要是指就业形势总体稳定。随着经济稳步回升，在就业支持政策作用下，城镇就业保持整体稳定，保障重点人群就业改善。11月份，全国城镇调查失业率为5%，与上月持平，处于今年以来较低水平，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.4%，比上月下降0.3个百分点，青年劳动力调查失业率也在下降。

“市场暖”，主要指市场供求关系和预期回暖。观察市场供需关系变化很重要的一个方面是物价，从物价来看，受气温偏高、鲜活食品价格下行影响，11月份，居民消费价格同比涨幅比上月有所回落。但是，扣除食品和能源后的核心CPI涨幅比上月扩大。11月份，核心CPI同比上涨0.3%，比上月扩大0.1个百分点，连续两个月涨幅扩大。同时，11月份工业生产者出厂价格同比降幅收窄，环比由降转涨，也显示出工业产品供求关系出现积极变化。从预期来看，11月份房地产销售回暖，股市成交较为活跃，制造业PMI继续回升，市场预期稳步改善，也为经济回升向好创造有利条件。

“质量优”，主要是指经济运行质量继续优化。各地区各部门强化创新驱动，积极发展数字经济，加快绿色转型，效果逐步显现。高技术产业增势较好。1-11月份，规模以上高技术制造业增加值同比增长9%，增速明显快于规模以上工业增长；高技术产业投资增长8.8%，明显快于全部投资增长；数字经济发展向好，随着数字化转型持续深入，数字产品生产和数字服务提供增势较好。11月份，集成电路制造增加值同比增长20.7%，信息传输、软件和信息技术服务业生产指数增长9.3%，都保持较快增长。绿色转型持续深入。我国新能源领域创新发展有力推进，绿色产品市场竞争力不断增强。11月份，新能源汽车、太阳能电池产品产量同比分别增长51.1%和10.9%，成为绿色转型的重要亮点。

“总的看，在宏观政策发力显效作用下，11月份，国民经济稳步回升，稳的基础在巩固，进的力量在增强，积极因素继续增多。但是也要看到，国际环境更趋复杂和不确定，国内有效需求不足、部分企业经营困难。下阶段，要认真贯彻落实中央经济工作会议精神，实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，加快科技创新和产业创新融合发展，推动经济持续回升向好，有效保障和改善民生。”付凌晖说。

(责编：杨曦、高雷)
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