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国家统计局：政策组合效应有望持续释放

2024年12月16日10:55 | 来源：人民网
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人民网北京12月16日电 （记者杨曦）今日，国新办举行新闻发布会，介绍2024年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司负责人付凌晖在会上表示，随着存量政策有效落实，一揽子增量政策加快推出，政策组合效应持续发挥，带动国内需求扩大，促进商品生产增加，有效提振市场信心。10月份以来，主要经济指标明显回升，新动能持续壮大，高质量发展扎实推进，经济运行呈现积极变化。

“应该说，存量政策和增量政策在推动经济回升向好方面都发挥了重要作用。“付凌晖认为，主要表现在以下几个方面：

一是促进了消费。消费品以旧换新政策效果持续显现，家电、家居、汽车等领域销售都保持较快增长。11月份限额以上单位家用电器和音像器材类、家具类、汽车类商品零售额分别增长22.2%、10.5%和6.6%，对社会消费品零售总额增长拉动比较明显，成为推动消费增长的重要驱动力。

二是拉动了投资。“两重”建设和大规模设备更新带动下，重点领域投资和设备更新投资都保持了较快增长，支撑了投资扩大，增强了经济中长期发展后劲。1—11月，水利管理业投资增长40.9%，电力热力生产和供应业投资增长29.6%；设备工器具购置投资增长15.8%，对全部投资增长贡献率达到了65.3%，成为投资扩大的重要支撑因素。

三是带动了生产。“两重”“两新”政策通过释放市场潜在需求，有效带动相关投资品和消费品生产，促进了生产端扩张。11月份，装备制造业增加值同比增长7.6%，增速比上月加快1个百分点，对规模以上工业增加值增长贡献率接近50%。汽车、家电等耐用消费品生产保持较快增长。11月份汽车产量增长15.2%，空调和彩电产量都实现了两位数的增长。

四是活跃了市场。在促进房地产市场止跌回稳和提振资本市场等各项政策作用下，10月份楼市和股市明显改善，11月份积极因素继续累积，市场交易较为活跃。11月份，新建商品房销售面积和销售额都实现了正增长，重点城市销售改善更为明显；股票市场成交活跃，沪深两市股票成交量和成交金额同比均增长1.1倍左右。

五是稳定了预期。各项宏观政策显效发力，不仅带动了生产需求回暖，也有效稳定了经营主体预期，为经济回升向好创造了有利条件。今年以来，制造业采购经理指数多数月份处在临界点以下，而9月份以来制造业PMI连续回升，其中11月份达到了50.3%，连续两个月处于景气区间，其中生产经营活动预期指数比上月回升0.7个百分点，显示出企业对未来市场信心的增强。

“此外，在政策落实过程中，注重推动薄弱领域和关键环节补短板，注重推进绿色低碳转型，注重保障和改善民生，为经济持续健康发展奠定了良好基础。下阶段，各项存量政策和增量政策的组合效应有望持续释放，政策效果将继续显现。当然也要看到，外部环境依然复杂严峻，经济内生动能仍待增强，要按照党中央决策部署，用足用好各项政策，有效发挥政策效能，推动经济向上、结构向优、质效向好。”付凌晖说。

(责编：杨曦、高雷)
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