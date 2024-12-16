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兰州至张掖高铁武威至张掖段开工建设

2024年12月16日11:06 | 来源：人民网
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人民网北京12月16日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，12月16日，兰州至张掖高铁武威至张掖段（以下简称兰张高铁武张段）正式开工建设。

兰张高铁起自兰州西站，经甘肃省兰州市、武威市、金昌市、张掖市，接入张掖西站，正线全长约498公里，设计时速250公里，全线分三段建设。其中兰州西至中川机场段正线全长61公里，已于2015年9月开通运营；中川机场至武威东段正线全长193公里，已于2024年6月开通运营；此次开工的是武威东至张掖西段。

兰张高铁武张段经武威市、金昌市、张掖市，正线全长约244公里，设计时速250公里，建设工期3年。全线共设武威东、金昌南、山丹北、张掖西4个车站，其中金昌南、山丹北站为新建车站，武威东、张掖西站为既有车站。

项目建成后，兰张高铁将全线贯通，将进一步完善我国西部地区高铁网，加快形成河西走廊快速客运通道，极大便利沿线人民群众出行，对促进区域经济社会发展和推动西部大开发形成新格局，具有十分重要的意义。

(责编：王连香、高雷)
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