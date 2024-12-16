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2024安徽省新兴产业投融资对接会举行

2024年12月16日11:22 | 来源：人民网
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目前，全球10%的显示面板，全国50%的光伏玻璃、20%的光伏组件、15%的家电、10%的汽车在安徽生产。

近年来，安徽锚定“三地一区”战略定位，多个重大科技创新成果全球领跑，新兴产业、新质生产力加快发展成为区域经济运行的显著特征。特别是“十四五”以来，安徽积极培育壮大新兴产业，改造升级传统产业，前瞻布局未来产业，发展壮大新质生产力，全力打造具有重要影响力的新兴产业聚集地。

12月12日，主题为“交相徽映 向新而行”的2024安徽省新兴产业投融资对接会在合肥举行，会议由安徽省发展改革委员会主办，交通银行安徽省分行承办，海通证券安徽分公司作为支持单位。

金融是实体经济的血脉，为实体经济服务是金融的天职。近年来，交通银行安徽省分行坚定服务实体经济，探索金融服务新兴产业发展的新模式、新机制和新动能，为区域发展注入更多金融活水。

作为交通银行在皖机构，交行安徽省分行围绕全省科技与产业创新，持续加大金融供给。该行充分发挥多重国家发展战略叠加优势，持续加大重点领域投放，11月末对公实质性贷款增速位居交行系统第1、地方国有大行第2位。主动服务全省万亿、千亿级新兴产业建设，近三年战略性新兴产业贷款年均增速超60%，科技型企业贷款年均增速超40%。依托集团全牌照经营优势，整合“股贷债租托”综合服务，不断提升金融服务能级，2024年集团总部及子公司在皖投融资超330亿元。

活动现场，与会单位就科技金融综合服务方案、产业基金、科创融资租赁产品、科技保险产品等进行推介，部分新兴产业项目进行融资推介。（胡雨松）

(责编：董童、李源)
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