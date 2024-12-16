原标题：银联国际携手Wise全面升级跨境汇款服务

银联国际12月16日宣布，已与全球知名汇款服务公司Wise达成合作，全面升级从中国境外至境内的跨境汇款服务，为境内外用户提供更便捷、高效、安全的跨境支付解决方案。

根据世界银行的数据，2023年跨境汇款继续保持增长势头，中国是接收汇款排名前三的国家。此前，银联国际已与Wise推出从中国境外至境内的跨境汇款服务，境外用户只需在Wise网站或手机APP选择使用银联卡收款，无需前往线下网点，款项以人民币直接计入银联卡。此次双方携手升级跨境汇款服务，旨在利用双方的技术和网络优势，更好地满足日益增长的境内外用户跨境收汇款需求。

升级后的服务在保留原有汇款优势的同时更具有两大新亮点：一是收款人范围大幅拓展，从中国居民扩大至境内银联卡持卡人，更好地满足在华工作、学习、投资创业等外籍人员收款需求。二是部分汇款服务时间升级为全天候24*7，汇款款项实时计入银联卡，收款方可直接使用。

此项服务广泛覆盖北美、亚太、欧洲等跨境汇款需求量靠前的境外市场，基本支持单一欧元支付区国家，以及英国、美国、加拿大、澳大利亚、中国香港、新加坡、马来西亚和日本等共45个境外市场用户向境内银联卡持卡人汇款。

目前，在监管部门的指导和支持下，银联跨境汇款服务范围已拓展至近60个国家和地区，汇款人可通过境外多家当地银行和主流汇款机构线下网点、官方网站和手机APP等渠道，方便地向境内70家全国性和地方性银行发行的银联卡进行跨境汇款。

(责编：董童、李源)

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