新华社北京12月16日电（记者韩佳诺、胡林果）国家统计局16日发布的数据显示，11月份，宏观政策组合效应继续显现，工业服务业较快增长，就业物价总体稳定，社会预期有效提振，新质生产力稳步发展，国民经济延续9月份以来回升态势。

全年粮食再获丰收，工业增长加快。全年全国粮食总产量14130亿斤，比上年增加221.8亿斤，增长1.6%，首次迈上1.4万亿斤新台阶。11月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.4%，比上月加快0.1个百分点；环比增长0.46%。

服务业较快增长，市场销售继续增加。11月份，全国服务业生产指数同比增长6.1%；社会消费品零售总额43763亿元，同比增长3.0%，环比增长0.16%。

固定资产投资平稳增长，货物进出口保持增长。1至11月份，全国固定资产投资（不含农户）465839亿元，同比增长3.3%；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.4%。11月份，货物进出口总额37506亿元，同比增长1.2%。

就业形势总体稳定，居民消费价格同比小幅上涨。1至11月份，全国城镇调查失业率平均值为5.1%，比上年同期下降0.1个百分点。11月份，全国城镇调查失业率为5.0%，与上月持平；全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.2%，环比下降0.6%。

“总的来看，11月份，存量政策和增量政策组合效应继续释放，国民经济运行总体平稳、稳中有进，积极变化进一步增多。但也要看到，外部环境更加错综复杂，国内需求不足，部分企业生产经营困难，经济持续回升向好基础仍待巩固。”国家统计局新闻发言人付凌晖在当日举行的国新办发布会上说。

付凌晖表示，下阶段，要进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，扩大国内需求，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好，确保全年经济社会发展主要目标任务顺利实现。

(责编：王静、牛镛)

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