原标题：古茗更新招股书： 2024年前三季度收入64.41亿元

12月15日，古茗控股有限公司（以下简称“古茗”）更新招股书。

古茗是一家快速增长的中国现制饮品企业，致力于向消费者提供新鲜美味、出品一致、价格亲民的高质量产品。2024年前三季度，古茗GMV（商品销售额）为166亿元，较2023年同期增加20.4%。截至2024年9月30日，古茗门店数量达9778家。

在收入与利润方面，招股书显示，2024年前三季度，古茗收入64.41亿元，经调整利润（非国际财务报告准则计量）为11.49亿元。2023年全年，古茗收入为76.76亿元，经调整利润为14.59亿元。古茗的收入主要来自向加盟商销售货品及设备以及提供服务。

在产品方面，古茗拥有强大的产品研发能力，并持续投资不断优化和拓展产品矩阵，定期推出新品以保持产品吸引力。其中，于2023年及2024年前三季度，古茗分别推出了130款及85款新品。

招股书显示，截至2024年9月30日，古茗拥有1.35亿名小程序注册会员，季度活跃会员人数超过4300万名。2023年全年的平均季度复购率达到53%。

古茗高质平价的产品背后，是依靠其强大的仓储及物流等供应链体系。截至2024年9月30日，古茗经营22个仓库，总建筑面积约220000平方米，包括能支持各种温度范围的超过60000立方米的冷库空间。古茗约76%的门店位于仓库150公里范围内。

基于地域加密的布店策略，截至2024年9月30日，古茗已在全国17个省份建立布局并将持续增加门店网络密度，且仍有多个省份尚未布局，这为古茗带来了广阔的增长空间。

古茗在二线及以下城市已建立了较大影响力。截至2023年底，其78.8%的门店位于二线及以下城市。截至2024年9月30日，该占比进一步增至80%。

(责编：崔元苑、李源)

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