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转型升级再加速 中国制造向“智”而行

人民网记者 王绍绍
2024年12月16日13:25 | 来源：人民网
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随着新型工业化的深化实施，一系列新业态、新模式、新动能蓬勃兴起，制造业加速向高端化、智能化、绿色化迈进。近年来，中国制造实现跨越式增长，产品产量领跑全球。

国家统计局最新数据显示，11月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.4%，比上月加快0.1个百分点；环比增长0.46%。装备制造业增加值同比增长7.6%，比上月加快1.0个百分点；高技术制造业增加值增长7.8%，快于全部规模以上工业增加值2.4个百分点。1-11月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%。

在湖北武汉，某电器企业的智慧工厂基于自动化技术平台，融合了5G、数字镜像等技术，实现了产前精准供货、产中配送无人化、产后直发配送的全程自动化；山东青岛依托海洋科技创新，成功研发出深海采矿装备，填补了国际空白；在江苏苏州，一座座百亿级生物医药产业集群拔节生长，引领生物医药产业向价值链高端攀升。

创新是引领发展的第一动力。随着一系列创新成果的涌现和先进技术的广泛应用，我国工业自动化水平显著提升，制造业转型升级步伐加快。

最新数据显示，11月份，通用设备制造业增长4.4%，专用设备制造业增长3.0%，汽车制造业增长12.0%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长7.9%，电气机械和器材制造业增长5.2%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长9.3%。

今年以来，随着大规模设备更新和消费品以旧换新工作持续推动，相关利好政策不断出台，助力制造业在绿色化、智能化方面迈向新高度。以深圳市为例，目前国家安排的超长期特别国债资金核销进度已超75%，叠加今年启动的以旧换新等相关补贴活动，共撬动汽车、家电等产品销售额超过530亿元，已有490万名消费者参与了深圳市的消费品以旧换新活动。

向“新”而行，传统制造业也在数智化赋能下，“老树”焕“新芽”。在福建泉州的智能马桶“灯塔工厂”内，5G无人车满载物料来回穿梭，智能屏幕上各项生产数据一目了然，全自动化机器人各司其职， 平均每五分钟就可以做出一只智能马桶，可实现365天关灯生产，品质合格率达99%，订单交付时效提升25%。

同样，在江西湖口高新技术产业园区的一家钢铁公司检测车间内，全自动智能拉伸、弯曲试验系统的引进实现了产品接样、装卸样、数据上传等工艺流程的全自动化。相关负责人表示：“改造升级效果显著，不仅降低了员工劳动强度，大幅提升效率，检测结果也更加准确，保障了产品质量。‘智改数转’是企业提升整体市场竞争力的‘关键一招’。”

“随着数字技术与实体经济的深度融合，智能制造已成为制造业转型升级的重要方向。”业内专家介绍，人工智能、大数据等新一代信息技术正深刻改变着传统制造业的生产方式、管理模式和商业模式，为制造业带来了前所未有的发展机遇。新型智能制造技术的应用，不仅大幅提升了生产效率，降低了运营成本，还显著增强了企业的市场竞争力和可持续发展能力。

“制造业是国民经济的基石，是推动高质量发展的主战场。”上述专家表示，面对全球新一轮科技革命和产业变革的浪潮，我国制造业必须加快数字化转型步伐，积极拥抱新技术、新业态、新模式，不断提升高端化、智能化、绿色化水平。同时，要进一步强化创新驱动，优化产业结构，促进创新要素集聚，充分利用大数据、云平台、人工智能等先进技术，构建新型工业化科技支撑体系，推动制造业高质量发展迈上新高度。

(责编：王震、高雷)
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