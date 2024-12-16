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国家统计局：三方面因素支撑今年粮食再获丰收

2024年12月16日13:43 | 来源：人民网
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人民网北京12月16日电 （记者杨曦）今日，国新办举行新闻发布会，介绍2024年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司负责人付凌晖在会上表示，今年粮食再获丰收非常不易。2024年，全国粮食产量达1.41万亿斤，比上年增加222亿斤，增长1.6%，在连续9年稳定在1.3万亿斤基础上，首次迈上1.4万亿斤新台阶。

付凌晖分析，今年粮食生产再获丰收主要有三个方面的因素：

一是政策支持发力显效。党中央、国务院高度重视粮食生产工作，出台了一系列强农惠农富农政策，继续提高小麦、早籼稻最低收购价，稳定耕地地力保护补贴、玉米大豆生产者补贴、稻谷补贴等政策，扩大完全成本保险、种植收入保险政策实施范围，完善农资保供稳价应对机制，健全种粮农民利益保障机制，多措并举提高农民种粮积极性，稳定粮食播种面积。2024年，全国粮食播种面积达到17.9亿亩，比上年增长0.3%，连续五年保持增长。

二是“两藏”战略深入实施。各地深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，持续推进高标准农田建设，深入推进粮油等主要作物大面积单产提升行动，推广合理增密、水肥一体、“一喷三防”、“一喷多促”等技术，有效提升粮食单产水平。加之今年全年大部分农区气象条件总体有利，光温水配合较好，2024年全国粮食亩产达到394.7公斤，比上年增长1.3%。单产提升对粮食增产贡献率超过80%。

三是粮食生产责任有力落实。粮食安全党政同责全面实施，各地持续加大对粮食生产支持力度，多措并举促进粮食生产，取得了扎实成效。2024年全国31个省（区、市）当中有26个增产，特别是粮食主产区增产作用明显，充分体现了“饭碗一起端、责任一起扛”的要求。

”总的来看，尽管今年局部地区发生了较严重的自然灾害，但全国上下共同努力，全年粮食生产再获丰收，产量再上新台阶，为保障国家粮食安全、推动乡村全面振兴奠定了坚实基础。“付凌晖说。

(责编：杨曦、高雷)
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