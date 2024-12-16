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国家统计局：全年经济社会发展主要目标有望顺利实现

2024年12月16日13:48 | 来源：人民网
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人民网北京12月16日电 （记者杨曦）今日，国新办举行新闻发布会，介绍2024年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司负责人付凌晖在会上表示，全年经济社会发展主要目标有望顺利实现。

主要体现在以下四个方面：

第一，经济运行继续回升。尽管受到短期因素影响，11月份个别指标增速有所回落，但从四季度以来情况看，主要经济指标明显好于三季度，经济回升势头没有改变。如果将10月和11月合并来看，规模以上工业增加值、服务业生产指数、社会消费品零售总额增速分别比三季度加快0.4、1.4和1.2个百分点。从11月份当月来看，作为工业主体的制造业增加值增长6%，比上月加快0.6个百分点。服务业中，房地产业、交通运输仓储和邮政业生产指数分别比上月加快2.1和1.3个百分点，这些都有利于经济回升向好。

第二，宏观政策拉动明显。四季度以来，一揽子增量政策加力推出，与存量政策组合效应加快释放，扩大了需求、带动了生产，促进了经济回升向好。表现在10月份主要指标回升明显，11月份延续回升势头。从11月份情况看，消费品以旧换新支持的家电、家居、汽车类商品都保持较快增长，“两重”建设和大规模设备更新政策带动下，装备制造业、原材料制造业增长加快，水利、电力等基础设施投资较快增长。随着各项政策措施效果继续显现，将有力支撑经济回升向好。

第三，新质生产力稳步发展。我国经济正处在转型升级关键期，各地区各部门积极推进科技创新，加快产业创新步伐，培育壮大新质生产力，为经济发展注入了新的动力。集成电路制造、新能源汽车等新产业保持快速增长，对经济支撑作用持续增强。11月份集成电路制造业增加值增长超过20%，新能源汽车产量增长超过50%。同时，数字化智能化转型促进了新兴行业的发展。11月份智能无人飞行器制造、智能车载设备制造均保持两位数增长。

第四，市场预期和信心继续改善。宏观政策效果显现，市场需求回暖，股市楼市趋于活跃，市场预期信心继续增强，有利于经济良性循环。11月份新建商品住房销售面积、销售额都实现正增长。沪深两市成交量和成交金额继续保持大幅增长态势。经营主体预期继续改善。11月份制造业PMI连续三个月回升，服务业商务活动指数继续处在景气区间。制造业和服务业业务活动预期指数出现双双上升。这些积极变化，有利于扩大消费和投资，带动经济回升。

“综合来看，尽管今年以来面临不少困难和挑战，但我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变，针对经济运行出现的新情况新问题，党中央科学决策，及时出手，一揽子增量政策效果加快显现，经济运行明显回升，全年经济社会发展主要目标有望顺利实现。”付凌晖表示，下阶段，要深入贯彻落实中央经济工作会议精神，推动经济持续向上向好，为高质量完成“十四五”规划目标任务打下坚实基础。

(责编：杨曦、高雷)
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