人民网北京12月16日电 （记者黄盛）为对冲中期借贷便利（MLF）到期、税期高峰等因素的影响，保持银行体系流动性充裕，2024年12月16日中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了7531亿元逆回购操作。Wind数据显示，当日有14500亿元1年期MLF和471亿元7天期逆回购到期，此外还有1200亿元国库现金定存到期。

公开市场买断式逆回购操作、公开市场国债买卖操作以及中期借贷便利（MLF）操作是在中国人民银行每日根据一级交易商需求连续开展7天期逆回购操作的基础上，额外投放的中长期资金，有利于保持短、中、长各期限流动性合理充裕。

华福证券固定收益首席分析师徐亮认为，目前中国人民银行流动性管理工具更为丰富，对流动性的把控更为精准，在支持性货币政策的基调下后续资金面会过度紧张的概率大幅下降。此外，由于较多流动性工具在月末操作，月初资金面明显宽松、月末资金面明显紧张的惯例可能会被打破，或呈现月度资金面更为均衡的状态。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为，12月16日，中国人民银行通过逆回购操作置换MLF到期，在满足金融机构合理流动性需求同时，提升流动性调控精准度，一定程度上可以降低金融机构资金成本。

就流动性合理充裕而言，近期释放出的“适度宽松的货币政策”信号，意味着中国人民银行将转向流动性充裕的管理模式，进一步加大流动性供给。中国人民银行货币政策司司长邹澜日前表示，实施适度宽松的货币政策也是逆周期调节的体现。中国人民银行实施好适度宽松的货币政策，适时降准降息，保持流动性充裕，使社会融资规模、货币供应量增长，同经济增长、价格总水平预期目标相匹配，在价格上持续发力，在总量上继续施力，在结构上聚焦用力，进一步疏通货币政策传导，防范资金空转，兼顾支持实体经济增长和银行稳健经营的平衡，推动经济持续回升向好。

也有业内人士表示，尽管MLF大量到期与税期因素可能对资金面带来扰动，但10月以来央行已通过买断式逆回购、国债买卖等工具进行对冲，减弱外生因素冲击，资金面或将有所转松。

(责编：郝帅、高雷)

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