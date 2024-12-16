图为会议现场。受访方供图

人民网北京12月16日电 （记者孙博洋）12月14日至15日，2024科学家创新大会在雄安新区举行。

会上，大会主席、中国工程院院士倪光南表示，科技创新始终是推动人类社会进步的核心动力，在当今全球化背景下，新质生产力对于应对全球挑战、实现经济可持续发展具有关键意义，而科技创新则是新质生产力发展的核心驱动力。

雄安新区党工委委员、管委会副主任门扬致辞时介绍了新区设立以来取得的重要阶段性成果，希望可以进一步汇聚国内外顶尖科学家和创新人才、企业，积极推动科技创新与产业发展深度融合，促进科技成果的转化，为雄安新区高质量发展提供有力支撑。

中国电工技术学会理事长杨庆新致辞时表示，学会将发挥组织和人才智力优势，联合兄弟学会，助力雄安科技创新和产业发展。

中国科学院院士、中国工程院院士、国家最高科学技术奖获得者李德仁表示，要通过时空信息智能去拥抱新质生产力，要努力推进和实现无所不在的PNT（定位、导航、授时服务）和PNTRC（定位、导航、授时、遥感、通信服务）服务，要抓紧推进人工智能引导下的“通导遥”一体化的空天信息实时智能大众化服务，创造空天信息多个万亿级产业。

对于商业航天，中国科学院院士王建宇表示，国家对航天工业的开放，给体制内外的企业都带来了前所未有的机遇，航天事业从国家行为走向商业化，市场规模正在高速提升，一个新的产业正在崛起，吸引越来越多企业进入其中，同时，航天产品价格快速下降，给传统体制内机构带来压力，也给民营企业带来机遇。他认为，商业航天成功与否，供应链至关重要，目前供应链还未完全建立，这是航天企业更是民营航天企业的机遇。

本次大会由中国电工技术学会、中国民营科技促进会、北京校企合作促进会联合主办。据主办方介绍，大会还围绕智能网联汽车、主动配电网及绿色电气装备、现代电工技术发展与应用、节能与生态环境发展、人工智能、农业科技创新、生物科技与大健康、新材料新能源青年科学家、西部科技生态发展等领域展开九大平行论坛，为来自高校、科研院所、科技企业、协会（学会）等科技创新领域的800余名参会者提供了深入交流与合作的平台，分享最新研究成果与技术突破，探讨行业发展趋势与挑战应对策略。

(责编：郝帅、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经