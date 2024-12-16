人民网北京12月16日电 （焦磊）零售业事关国计民生，是国民经济的基础性产业，是商贸流通体系中最贴近消费者的关键环节，在引导生产、扩大消费、吸纳就业、保障民生等方面发挥着重要作用。

为推动零售业创新提升和高质量发展，完善现代商贸流通体系，健全扩大消费的长效机制，全方位扩大国内需求，商务部等7部门近日联合出台了《零售业创新提升工程实施方案》（以下简称《方案》）。

《方案》围绕“力争到2029年，初步形成供给丰富、布局均衡、渠道多元、服务优质、智慧便捷、绿色低碳的现代零售体系”的总目标，具体部署了五方面重点任务。

商务部流通发展司负责人在解读《方案》时表示，近年来，我国零售业发展整体保持向好态势，规模稳中有增，2021—2023年，商品零售额年均同比增长6.0%，今年1至10月，我国商品零售额35.5万亿元，同比增长3.2％；消费拉动作用显著，2023年我国商品零售额41.9万亿元，占当年社会消费品零售总额的89.0%；就业吸纳功能凸显，2023年，零售业吸纳就业人数约6000万人，占全国就业人数的8%；业态模式创新活跃，仓储会员店、品质化超市、社区便民商业中心、商文旅融合的购物中心、品牌集合店和连锁便利店等新业态稳步发展，电子商务、即时零售、网订店取（送）、自动售货等新模式加速成长。

上述负责人表示，同时，零售业也存在业态发展不平衡、部分设施运营低效、经营承压及优质供给不足等问题。当前，众多零售企业正在积极创新转型，行业处于变革关键期，亟待加强行业指导和政策支持。《方案》在征求并吸纳有关部门意见基础上，提出促进零售业创新转型和改造提升的政策措施，为建设现代商贸流通体系、畅通经济循环、大力提振消费提供重要支撑。

《方案》明确五个方面的主要任务。包括：推动场景化改造，鼓励融合性商业，创新时尚型商业，倡导策展型商业，培育主题式商业，完善社区型商业。推动品质化供给，以消费者为中心，诚信经营、品质当先、服务至上，优化商品和服务体验，让消费更放心。推动数字化赋能，推动实体零售与数字经济深度融合，形成新质生产力，提升效率，让消费更便捷。推动多元化创新，鼓励业态融合，“大而强”“小而美”“专而精”与“一店多能”模式百花齐放。推动供应链提升，鼓励强化协同，优化流通渠道，高效衔接供销，促进降本增效。

该负责人表示，《方案》特点主要体现为“四个并重”：一是市场主导与政府引导并重；二是硬设施与软环境并重；三是好商品与优服务并重；四是促消费与惠民生并重。

在工作路径和保障政策方面，《方案》明确了开展摸底调查、编制试点方案、推动项目启动、调动各方力量、“一店一策”改造的工作路径。提出了加大金融支持、优化经营环境、搭建交流平台、夯实发展基础等保障措施。将零售业创新提升与一刻钟便民生活圈、推进完整社区建设、发展基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）、营造线上线下公平竞争环境等相衔接，加强政策集成，与盘活存量资产、推动商旅文融合、发展首发经济、推广国货“潮品”等相结合，形成工作合力。

据了解，下一步，商务部等7部门将深入实施零售业创新提升工程，通过每年确定一批零售业创新提升试点城市，完成一批存量零售商业设施改造，推广一批经验成熟的典型案例，引导和推动零售业高质量发展，更好发挥零售业在引导生产、扩大消费、吸纳就业、保障民生等方面的重要作用，为建设现代商贸流通体系、畅通经济循环提供必要支撑。

(责编：郝帅、高雷)

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