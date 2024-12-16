人民网北京12月16日电 （焦磊）当前，智能化浪潮正驱动数字化进程进入新阶段，开源成为推动科技创新、重塑全球数字格局的核心力量。特别在人工智能领域，近年来，我国人工智能开源生态从无到有、从小到大，体现出量质齐升的态势，为开源框架创新生态的形成提供了必要支撑。

在人工智能的技术体系中，AI框架是算法应用和硬件算力之间的桥梁，处于“承上启下”的位置。这一软件根技术是AI应用创新的土壤，为下游技术和应用开发提供了活力保障。

在近日举行的昇思人工智能框架峰会上，中国科学院科技战略咨询研究院分享测算结果，在中国AI框架2024年新增市场中，昇思AI框架份额将达30%。同时，18家单位在会上发布了基于昇思AI框架的原生开发大模型成果，这意味着AI框架生态已走深向实，加速融入千行百业。

彭红华在会上致辞。主办方供图

华为ICT战略与业务发展部总裁彭红华在会上表示，华为一直坚持打造开放的计算产业生态，坚持根技术创新，与产业界共同打造坚实的、可持续的计算产业生态。

加速AI框架创新 夯实开源底座

作为整个人工智能开发体系的核心力量，AI框架的创新发展十分重要，开源则为其提供了必要的生态环境保障。

中国人工智能学会副理事长、中国工程院院士何友在会上表示，人工智能产业需要开源开放的共享体系，发挥产学研的集体智慧，加速AI技术的不断创新。

“昇思AI框架及开源社区在发展壮大的同时，持续引领技术创新。”何友说，这些创新项目覆盖大模型孵化、科学研究、端侧应用等多个技术方向，部分成果已经在金融、能源、制造、科研等行业发挥着重要价值，促进了相关领域的科技和产业发展。

据昇思MindSpore开源社区理事长丁诚介绍，昇思MindSpore自2020年开源以来，在社区活跃方面整体取得了近百倍的增长。开源版本已累计获得1100万次下载，3.7万多名开发者参与社区贡献，昇思与360多所高校科研院所展开教学及科研合作。

作为支持大模型创新的“孵化器”，昇思已原生适配了50多个大模型。丁诚表示，同时有1700多名社区伙伴采用昇思框架，累积孵化了超过2000个解决方案，在互联网、金融、能源、交通等15个行业获得了广泛应用。

南向使能多样化算力，北向孵化各类算法模型，昇思作为自主创新的AI框架，在大模型时代的开源实践显得尤为重要。

在开源中国CTO刘东看来，昇思开源社区大大降低了人工智能进入的门槛，让更多的人快速参与到人工智能的开发过程中，有助于行业积蓄创新要素，推动整个AI框架的发展。

参数量走向万亿级，序列长度迅速增长，模型结构走向多模态甚至全模态，模型计算过程从单模型单任务走向多模型多任务，深度学习和强化学习相融合……技术迭代加速演进，AI框架面临前所未有的挑战与机遇。

“人工智能框架是AI时代的操作系统与软件底座，领先的AI框架需要同时具备‘更高效、更敏捷、更开放’的技术与生态能力。”彭红华说。

据了解，结合未来技术挑战，昇思围绕开发者编程体验、大模型训练及AI框架基础能力，持续升级框架架构，使能AI模型未来创新。

丁诚介绍，在开发者编程体验方面，昇思兼容业界主流生态，提供一致开发体验，持续降低迁移学习成本；在大模型训练方面，提供更丰富的分布式并行策略，结合自动搜索仿真调优，为大模型训练节约端到端成本；在面向o1、AI4S未来场景，不断优化框架架构，面向多模型多任务调度、深度学习+强化学习融合、边训练边推理、函数式表达及编译加速等方向持续演进，满足创新诉求。

“华为将持续投入昇思MindSpore，坚持以开源的方式，向业界开放技术创新成果，携手产业界客户、伙伴和广大开发者共促中国人工智能框架生态健康、高速发展。”彭红华说。

赋能产业升级 计算产业生态坚持“开放开源”

昇思生态的快速发展，是华为坚持根技术创新、持续打造开放的计算产业生态的一个缩影。

近年来，华为与产业界共同打造鲲鹏、昇腾计算产业生态，合作的“朋友圈”持续扩容。

在AI计算领域，昇腾深度开放多项能力，使能开发者构筑竞争力的算子和加速库。目前已有20多个客户及伙伴基于昇腾和CANN原生开发了120多个核心算子，并广泛应用于各类大模型。此外，针对模型及应用的开发部署场景，华为将成果开源开放给业界，共同加速大模型的创新与落地。

经历5年发展，60多家硬件伙伴基于昇腾开发的硬件产品已经近千款，软件伙伴从100多家发展到2000多家，联合开发的4000多个解决方案应用于互联网、金融、政府、电信、能源、交通、公共事业等行业核心业务场景。

开放的计算生态让产业之间的发展更为紧密，越来越多的企业正走在与华为并肩共行的路上。

电力能源领域是专业大模型在行业应用的一个典型。南方电网公司战略总监、规划部总经理、科研院董事长郑外生介绍，在新型电力系统下，超大的系统规模、海量的运行场景、高阶数学模型和快速决策的要求，让传统仿真工具难以维系。

“我们用昇思框架打造基于AI科学计算的‘驭电’电力系统智能仿真器，能够精准刻画新型电力系统的安全边界，解决新能源变化无常、难以计划带来的难题，提高了新能源的利用率。”郑外生表示，在“驭电”大模型的开发过程中，南方电网应用昇思框架开发嵌入电力系统物理机制的一系列科学计算API，结合昇思多维混合并行能力优化后，静态图模式性能提升明显。

通过建立科研与产业连接，促进成果转化，华为计算“开源开放”的生态正驱动产业发展枝繁叶茂。

彭红华表示，未来，昇思将继续探索领域数据生态机制，建立领域高质量数据连接，以“算法+数据”持续加速模型产业生态蓬勃发展。

“人工智能产业正在加速变革，昇思将继续与产业界、开发者和伙伴一起，开放合作，携手致远，共促人工智能框架技术与生态发展，共筑智能时代软件根基和开源生态。”彭红华说。

(责编：郝帅、高雷)

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