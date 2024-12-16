人民网北京12月16日电 （记者郝帅）据国家市场监管总局网站消息，2024年1月—9月，市场监管部门组织开展知识产权执法等专项行动，进一步加强重点领域、重点商品、重点市场治理，积极发挥行政执法震慑力，切实保护权利人和消费者合法权益，维护市场经济秩序，营造良好营商环境。各类专项行动累计查处相关案件约43.9万件，其中，商标侵权、假冒专利案件3万余件，针对侵权假冒高发多发的重点实体市场开展执法行动约6万人次。

(责编：郝帅、高雷)

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