原标题：工银理财“上新”个人养老金产品

为深入做好养老金融大文章，近期工银理财配合个人养老金制度的全面推行，全新推出3只个人养老金账户内理财产品，进一步丰富个人养老金缴存资金的投资选择。上述产品均通过中国工商银行代销，自12月16日起面向全国客户发售，客户完成开立个人养老金资金账户和缴存个人养老金资金后，每个工作日均可通过工商银行手机银行个人养老金专区申购。

近日，国家人力资源和社会保障部等五部门出台《关于全面实施个人养老金制度的通知》，明确了自12月15日起，全面实施个人养老金制度。个人养老金制度是国家政策支持、个人自愿参与、市场化运营的补充养老保险制度，向个人养老金资金账户缴费可以按照12000元/年标准在计算个人所得税的综合所得或经营所得中扣除。

工银理财践行以人民为中心的经营理念，积极服务个人养老金账户全面推广至全国的政策安排，充分运用首批开办个人养老金业务和养老理财试点工作探索出的经验，在监管部门的指导下，精心遴选策略鲜明的账户内理财产品，努力满足客户多样化的养老金融需求。工银理财此次推出的3只个人养老金理财产品均为“颐享”系列的开放式产品，设置366天、500天、520天不同期限最短持有期，匹配投资者不同期限养老规划，风险评级均为PR2，投资于优质存款、优先股、债券等资产，着力打造收益更优、回撤更小的理财体验。根据期限不同，相关产品的业绩比较基准设定在年化2.2%至3.4%之间，投资风格稳健，采用分散化投资策略、注重投资组合安全边际。

近年来，工银理财将养老金融作为公司发展的战略领域，积累了较为成熟的实践经验。首批参与养老理财试点，推出的11只“颐享安泰”产品惠及超8万名客户，现存续规模143亿元，居试点机构前列；首批开办个人养老金理财试点业务，已累计布局8只个人养老金产品，总规模占市场全量近三分之一，产品布局丰富度市场领先，投资者满意度较高。在此基础上，工银理财依托工商银行遍布全国的分支机构和成熟的理财顾问队伍，充分发挥渠道营销服务优势，不断优化投资者服务与保护，提供便捷、高效、优质的综合化养老理财服务。

(责编：董童、李源)

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