人民网北京12月16日电 （焦磊）工业是国民经济的主体,被喻为经济“压舱石”。今年以来，工业生产一直是经济运行中的突出亮点，总体保持了平稳较快增长。

国家统计局最新数据显示，11月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.4%，比上月加快0.1个百分点；环比增长0.46%。其中，制造业增长6%，增速比上月加快0.6个百分点。出口对工业生产拉动明显。11月份规模以上工业出口交货值同比增长7.4%，比上月加快了3.7个百分点。

“在宏观政策效应释放作用下，11月份工业增速呈现稳中有升态势，尤其制造业增长加快，新动能持续壮大，企业预期改善，为经济平稳运行发挥重要作用。”国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司负责人付凌晖在日前举行的国新办新闻发布会上这样表示。

东方金诚首席宏观分析师王青表示，受制造业生产加速拉动，11月工业增加值同比小幅提速。这背后是伴随一揽子增量政策的出台，市场信心改善、需求修复对工业生产的提振作用明显。

“可以看到，11月制造业PMI指数中的生产指数连续第2个月处于扩张区间，且当月读数比上月提高0.4个百分点至52.4%。”王青分析，此外，近期出口偏强，11月规上工业企业出口交货值同比名义增长7.4%，增速较上月加快3.7个百分点，对工业生产也仍有较强支撑。

当月数据显示，工业呈升级发展向好态势。在推动工业高端化发展和大规模设备更新政策带动下，高技术制造业和装备制造业都保持了较快增长。11月份，高技术制造业和装备制造业分别增长了7.8%和7.6%，明显快于全部规模以上工业。王青认为，这些数据表明今年以来政策面支持新质生产力发展，对工业生产起到了较强的拉动作用。

从行业看，汽车和电子行业增势较好。11月份，汽车制造业、计算机通信和其他电子设备制造业增加值分别增长了12%和9.3%。从产品看，高附加值产品产量增长较快，11月份集成电路、工业机器人产量分别增长8.7%和29.3%。

同时，在促进工业高质量发展政策推动下，制造业智能化、绿色化发展态势明显，智能设备、绿色产品生产高速增长。11月份，智能无人飞行器制造、智能车载设备制造增加值分别增长60.6%、13.9%；新能源汽车和太阳能电池产品产量分别增长51.1%和10.9%。

宏观政策不断显效还体现在企业预期改善上。付凌晖表示，随着宏观政策显效，市场需求改善，制造业企业采购经理人指数9月份以来持续回升。11月份当月，制造业PMI为50.3%，比上月回升0.2个百分点，已经连续三个月上升，连续两个月在临界点以上。其中，制造业生产经营预期指数比上月上升0.7个百分点，显示企业对未来市场信心增强。

王青表示，展望未来，一揽子增量政策会持续推动消费、投资需求扩张，这些都会对工业生产形成较强拉动。

“总的看，11月份工业生产稳中有升，产业结构继续优化，高端化、智能化、绿色化转型持续深入，企业预期增强。”付凌晖表示，下阶段，要落实好支持工业发展各项政策，扩大国内需求，优化调整产能，强化科技创新和产业创新，推动工业经济高质量发展。

(责编：郝帅、高雷)

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