人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

止跌回稳动能增强 11月房地产市场积极变化增多

2024年12月16日17:04 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月16日电 （焦磊）房地产不仅关系着民生，也关系着经济发展，各方面都高度关注。自9月26日召开的中央政治局会议强调要“促进房地产市场止跌回稳”以来，多个部门抓紧完善土地、财税、金融等政策，取消限购、限售、限价、普通住宅和非普通住宅标准等限制性措施，降低利率、首付比例、交易环节税费，释放购房需求，降低购房成本，取得了明显成效。

国家统计局最新数据显示，1至11月份，新建商品房销售面积和销售金额同比降幅分别比1至10月份收窄1.5和1.7个百分点。其中，11月份当月销售面积和销售额都实现正增长。从监测的40个重点城市销售情况看，1至11月份，新建商品房销售面积和销售金额同比降幅分别比1至10月份收窄1.8和2.1个百分点。其中，11月份当月分别增长10.2%和6.8%。

“10月份房地产市场出现积极变化，11月份楼市交易更趋活跃，市场预期改善，继续向着止跌回稳的方向迈进。”国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司负责人付凌晖在16日召开的国新办新闻发布会上表示。

民生银行首席经济学家温彬表示，在一系列政策措施作用下，房地产市场信心有所提升，房地产市场呈现出止跌回稳势头。从一线城市租金回报率来看，与30年期国债收益率差距继续缩小，房产作为长期投资品价值继续显现，止跌回稳基础有望得到巩固。

根据住建部“全国房地产市场监测系统”网签数据显示，10月、11月全国新建商品房交易网签面积连续两个月同比环比双增长。11月居民部门中长期贷款新增3000亿元，同比多增669亿元，多增额较上月继续扩大。

此外，随着房地产市场交易趋于活跃，交易价格出现回稳势头。

11月份，70个大中城市中，新建商品住宅销售价格环比上涨的城市比上月增加10个，二手住宅环比上涨的城市比上月增加2个。从新建商品住宅销售价格来看，一线城市环比由上月下降转为持平，二线和三线城市环比降幅比上月分别收窄0.4和0.2个百分点。从二手住宅销售价格来看，一线城市环比上涨0.4%，二线和三线城市环比降幅分别比上月收窄0.2和0.1个百分点。

同时，房地产市场交易改善、价格回稳带来了市场预期好转。付凌晖表示，PMI调查显示，11月份房地产业市场预期指数比上月回升1.1个百分点。对房地产市场从业机构的调查显示，11月份，70个大中城市部分房地产开发企业和中介机构中，预期未来半年新建商品住宅和二手住宅销售价格保持稳定或上涨的受访从业人员占比分别为68.5%和57.1%，表明市场机构预期趋稳。

在资金来源方面，温彬分析，1至11月房地产开发资金来源同比较1-10月收窄1.2个百分点，当月降幅收窄至-3.7%。具体到当月来看，国内贷款、自筹资金降幅均有所收窄，在白名单扩容等政策支持下，筹资性现金流有所改善。其他资金来源则由-2.8%上升至4.3%，居民购房意愿明显提升，推动房企经营性现金流转正。

“总的来看，在各项政策作用下，11月份房地产市场积极变化增多，市场信心得到提振，止跌回稳动能在增强，后期走势有望继续改善。”付凌晖表示，下阶段，要严控增量、优化存量、提高质量，健全多主体供应、多渠道保障、购租并举的住房制度，加快构建房地产发展新模式，更好满足刚性和改善性住房需求，推动房地产市场平稳健康发展。

(责编：郝帅、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
止跌回稳动能增强 11月房地产市场积极变化增多
　　人民网北京12月16日电 （焦磊）房地产不仅关系着民生，也关系着经济发展，各方面都高度关注。自9月26日召开的中央政治局会议强调要“促进房地产市场止跌回稳”以来，多个部门抓紧完善土地、财税、金融等政策，取消限购、限售、限价、普通住宅和非普通住宅标准等限制性措施，降低利率、首付比例、交易环节税费，释放购房需求，降低购房成本，取得了明显成效。…
产业新动能持续壮大 工业生产稳中有升
　　人民网北京12月16日电 （焦磊）工业是国民经济的主体,被喻为经济“压舱石”。今年以来，工业生产一直是经济运行中的突出亮点，总体保持了平稳较快增长。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部