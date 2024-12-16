人民网北京12月16日电 （焦磊）房地产不仅关系着民生，也关系着经济发展，各方面都高度关注。自9月26日召开的中央政治局会议强调要“促进房地产市场止跌回稳”以来，多个部门抓紧完善土地、财税、金融等政策，取消限购、限售、限价、普通住宅和非普通住宅标准等限制性措施，降低利率、首付比例、交易环节税费，释放购房需求，降低购房成本，取得了明显成效。

国家统计局最新数据显示，1至11月份，新建商品房销售面积和销售金额同比降幅分别比1至10月份收窄1.5和1.7个百分点。其中，11月份当月销售面积和销售额都实现正增长。从监测的40个重点城市销售情况看，1至11月份，新建商品房销售面积和销售金额同比降幅分别比1至10月份收窄1.8和2.1个百分点。其中，11月份当月分别增长10.2%和6.8%。

“10月份房地产市场出现积极变化，11月份楼市交易更趋活跃，市场预期改善，继续向着止跌回稳的方向迈进。”国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司负责人付凌晖在16日召开的国新办新闻发布会上表示。

民生银行首席经济学家温彬表示，在一系列政策措施作用下，房地产市场信心有所提升，房地产市场呈现出止跌回稳势头。从一线城市租金回报率来看，与30年期国债收益率差距继续缩小，房产作为长期投资品价值继续显现，止跌回稳基础有望得到巩固。

根据住建部“全国房地产市场监测系统”网签数据显示，10月、11月全国新建商品房交易网签面积连续两个月同比环比双增长。11月居民部门中长期贷款新增3000亿元，同比多增669亿元，多增额较上月继续扩大。

此外，随着房地产市场交易趋于活跃，交易价格出现回稳势头。

11月份，70个大中城市中，新建商品住宅销售价格环比上涨的城市比上月增加10个，二手住宅环比上涨的城市比上月增加2个。从新建商品住宅销售价格来看，一线城市环比由上月下降转为持平，二线和三线城市环比降幅比上月分别收窄0.4和0.2个百分点。从二手住宅销售价格来看，一线城市环比上涨0.4%，二线和三线城市环比降幅分别比上月收窄0.2和0.1个百分点。

同时，房地产市场交易改善、价格回稳带来了市场预期好转。付凌晖表示，PMI调查显示，11月份房地产业市场预期指数比上月回升1.1个百分点。对房地产市场从业机构的调查显示，11月份，70个大中城市部分房地产开发企业和中介机构中，预期未来半年新建商品住宅和二手住宅销售价格保持稳定或上涨的受访从业人员占比分别为68.5%和57.1%，表明市场机构预期趋稳。

在资金来源方面，温彬分析，1至11月房地产开发资金来源同比较1-10月收窄1.2个百分点，当月降幅收窄至-3.7%。具体到当月来看，国内贷款、自筹资金降幅均有所收窄，在白名单扩容等政策支持下，筹资性现金流有所改善。其他资金来源则由-2.8%上升至4.3%，居民购房意愿明显提升，推动房企经营性现金流转正。

“总的来看，在各项政策作用下，11月份房地产市场积极变化增多，市场信心得到提振，止跌回稳动能在增强，后期走势有望继续改善。”付凌晖表示，下阶段，要严控增量、优化存量、提高质量，健全多主体供应、多渠道保障、购租并举的住房制度，加快构建房地产发展新模式，更好满足刚性和改善性住房需求，推动房地产市场平稳健康发展。

(责编：郝帅、高雷)

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