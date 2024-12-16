人民网北京12月16日电 （焦磊）全国规模以上工业增加值同比增长5.4%，比上月加快0.1个百分点；服务业生产指数同比增长6.1%、实现今年以来的次高增速；出口22217亿元，增长5.8%……11月份，宏观政策组合效应继续显现，工业服务业较快增长，就业物价总体稳定，社会预期有效提振，新质生产力稳步发展，国民经济延续9月份以来回升态势。

12月16日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍11月份经济运行情况。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司负责人付凌晖在会上表示，在宏观政策组合效应持续释放的作用下，11月份，生产较快增长，需求继续扩大，就业物价总体稳定，楼市和股市趋于活跃，市场预期持续改善，新质生产力稳步发展，经济运行延续回升态势。

多位专家在接受采访时表示，整体看，随着存增量政策协同效应持续显效，11月宏观数据显示经济延续修复势头。展望未来，随着近期中央政治局会议和中央经济工作会议做出了新部署，宏观政策宽松力度将进一步加强，有望推动2025年实现增长稳、就业稳和物价合理回升的优化组合，经济回升动能有望进一步增强。

就当月经济运行表现，付凌晖归纳为：“生产升、需求增、就业稳、市场暖、质量优”几个特点。具体展开：“生产升”，主要是指工业和服务业延续回升态势；“需求增”，主要是指消费和投资继续扩大；“就业稳”，主要是指就业形势总体稳定；“市场暖”，主要指市场供求关系和预期回暖；“质量优”，主要是指经济运行质量继续优化。

民生银行首席经济学家温彬表示，总体来看，11月经济运行继续表现出“外需好于内需”特征。外需保持一定韧性，对当月工业增加值和制造业投资均形成支撑。房地产市场成交量、房价以及房地产相关消费方面有所改善。

“应该说，存量政策和增量政策在推动经济回升向好方面都发挥了重要作用。”付凌晖表示。

在促消费方面，消费品以旧换新政策效果持续显现，家电、家居、汽车等领域销售都保持较快增长。11月份限额以上单位家用电器和音像器材类、家具类、汽车类商品零售额分别增长22.2%、10.5%和6.6%，对社会消费品零售总额增长拉动比较明显，成为推动消费增长的重要驱动力。

“两重”建设和大规模设备更新带动下，重点领域投资和设备更新投资都保持了较快增长，支撑了投资扩大，增强了经济中长期发展后劲。

“四季度财政政策对基建投资的支持力度也在加大，将在年内提前下达2025年1000亿元中央预算内投资计划和1000亿元‘两重’建设项目清单会在今年年底前形成实物工作量。”东方金诚首席宏观分析师王青分析，12月广义基建投资将继续处于接近两位数的高增状态，这是短期内提振经济增长动能的一个重要抓手。

此外，“两重”“两新”政策通过释放市场潜在需求，有效带动相关投资品和消费品生产，促进了生产端扩张。

数据显示，11月份，装备制造业增加值同比增长7.6%，增速比上月加快1个百分点，对规模以上工业增加值增长贡献率接近50%。汽车、家电等耐用消费品生产保持较快增长。11月份汽车产量增长15.2%，空调和彩电产量都实现了两位数的增长。

稳定的社会预期对经济持续稳定发展至关重要。付凌晖表示，各项宏观政策显效发力，不仅带动了生产需求回暖，也有效稳定了经营主体预期，为经济回升向好创造了有利条件。

今年以来，制造业采购经理指数多数月份处在临界点以下，而9月份以来制造业PMI连续回升，其中11月份达到了50.3%，连续两个月处于景气区间，其中生产经营活动预期指数比上月回升0.7个百分点，显示出企业对未来市场信心的增强。

“下阶段，各项存量政策和增量政策的组合效应有望持续释放，政策效果将继续显现。要按照部署，用足用好各项政策，有效发挥政策效能，推动经济向上、结构向优、质效向好。”付凌晖说。

(责编：郝帅、高雷)

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