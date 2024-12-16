人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

财经观察：存增量政策持续显效 国民经济延续回升态势

2024年12月16日17:04 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月16日电 （焦磊）全国规模以上工业增加值同比增长5.4%，比上月加快0.1个百分点；服务业生产指数同比增长6.1%、实现今年以来的次高增速；出口22217亿元，增长5.8%……11月份，宏观政策组合效应继续显现，工业服务业较快增长，就业物价总体稳定，社会预期有效提振，新质生产力稳步发展，国民经济延续9月份以来回升态势。

12月16日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍11月份经济运行情况。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司负责人付凌晖在会上表示，在宏观政策组合效应持续释放的作用下，11月份，生产较快增长，需求继续扩大，就业物价总体稳定，楼市和股市趋于活跃，市场预期持续改善，新质生产力稳步发展，经济运行延续回升态势。

多位专家在接受采访时表示，整体看，随着存增量政策协同效应持续显效，11月宏观数据显示经济延续修复势头。展望未来，随着近期中央政治局会议和中央经济工作会议做出了新部署，宏观政策宽松力度将进一步加强，有望推动2025年实现增长稳、就业稳和物价合理回升的优化组合，经济回升动能有望进一步增强。

就当月经济运行表现，付凌晖归纳为：“生产升、需求增、就业稳、市场暖、质量优”几个特点。具体展开：“生产升”，主要是指工业和服务业延续回升态势；“需求增”，主要是指消费和投资继续扩大；“就业稳”，主要是指就业形势总体稳定；“市场暖”，主要指市场供求关系和预期回暖；“质量优”，主要是指经济运行质量继续优化。

民生银行首席经济学家温彬表示，总体来看，11月经济运行继续表现出“外需好于内需”特征。外需保持一定韧性，对当月工业增加值和制造业投资均形成支撑。房地产市场成交量、房价以及房地产相关消费方面有所改善。

“应该说，存量政策和增量政策在推动经济回升向好方面都发挥了重要作用。”付凌晖表示。

在促消费方面，消费品以旧换新政策效果持续显现，家电、家居、汽车等领域销售都保持较快增长。11月份限额以上单位家用电器和音像器材类、家具类、汽车类商品零售额分别增长22.2%、10.5%和6.6%，对社会消费品零售总额增长拉动比较明显，成为推动消费增长的重要驱动力。

“两重”建设和大规模设备更新带动下，重点领域投资和设备更新投资都保持了较快增长，支撑了投资扩大，增强了经济中长期发展后劲。

“四季度财政政策对基建投资的支持力度也在加大，将在年内提前下达2025年1000亿元中央预算内投资计划和1000亿元‘两重’建设项目清单会在今年年底前形成实物工作量。”东方金诚首席宏观分析师王青分析，12月广义基建投资将继续处于接近两位数的高增状态，这是短期内提振经济增长动能的一个重要抓手。

此外，“两重”“两新”政策通过释放市场潜在需求，有效带动相关投资品和消费品生产，促进了生产端扩张。

数据显示，11月份，装备制造业增加值同比增长7.6%，增速比上月加快1个百分点，对规模以上工业增加值增长贡献率接近50%。汽车、家电等耐用消费品生产保持较快增长。11月份汽车产量增长15.2%，空调和彩电产量都实现了两位数的增长。

稳定的社会预期对经济持续稳定发展至关重要。付凌晖表示，各项宏观政策显效发力，不仅带动了生产需求回暖，也有效稳定了经营主体预期，为经济回升向好创造了有利条件。

今年以来，制造业采购经理指数多数月份处在临界点以下，而9月份以来制造业PMI连续回升，其中11月份达到了50.3%，连续两个月处于景气区间，其中生产经营活动预期指数比上月回升0.7个百分点，显示出企业对未来市场信心的增强。

“下阶段，各项存量政策和增量政策的组合效应有望持续释放，政策效果将继续显现。要按照部署，用足用好各项政策，有效发挥政策效能，推动经济向上、结构向优、质效向好。”付凌晖说。

(责编：郝帅、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
财经观察：存增量政策持续显效 国民经济延续回升态势
　　人民网北京12月16日电 （焦磊）全国规模以上工业增加值同比增长5.4%，比上月加快0.1个百分点；服务业生产指数同比增长6.1%、实现今年以来的次高增速；出口22217亿元，增长5.8%……11月份，宏观政策组合效应继续显现，工业服务业较快增长，就业物价总体稳定，社会预期有效提振，新质生产力稳步发展，国民经济延续9月份以来回升态势。 12月16日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍11月份经济运行情况。…
止跌回稳动能增强 11月房地产市场积极变化增多
　　人民网北京12月16日电 （焦磊）房地产不仅关系着民生，也关系着经济发展，各方面都高度关注。自9月26日召开的中央政治局会议强调要“促进房地产市场止跌回稳”以来，多个部门抓紧完善土地、财税、金融等政策，取消限购、限售、限价、普通住宅和非普通住宅标准等限制性措施，降低利率、首付比例、交易环节税费，释放购房需求，降低购房成本，取得了明显成效。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部