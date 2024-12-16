人民网北京12月16日电 （记者栗翘楚）日前，2024年电力信息通信与网络安全学术会议暨IEEE PES电力系统通信与网络安全技术委员会（中国）（简称 IEEE PES PSCCSTC ）年会在北京召开。大会以“信息通信创新·赋能电力行业高质量发展”为主题，邀请多位业内代表探讨电力信息通信与网络安全创新技术和发展趋势，分享在电力领域的创新应用成果。

IEEE PES PSCCSTC主席王继业在致辞中表示，以新能源为主体的新型电力系统正在快速构建，新型电力系统的架构形态将对电力信息通信带来显著影响，面向新型电力系统通信新需求，未来电力通信网络将呈现多元主体泛在互联、平台化服务和多种网络融合新特点。新型电力系统建设背景下，电力网络安全防御体系将遵循“分区分域分级、安全可信交互、动态智能防护、协同联动响应”安全策略，研究自主可控的网络安全技术，发展人工智能赋能安全、云原生安全、后量子密码等，形成多层次全方位的网络安全保障体系。

国家能源局信息中心原主任、IEEE PES PSCCSTC顾问委员会副主席梁建勇在致辞中表示，在国家政策的引领下，电力行业积极推进新一代信息通信、人工智能等技术与电力全产业链、各环节深度融合。基于行业发展背景与迫切需求，电力通信创新技术专委会应运而生，积极推动电力通信技术创新发展，为协同创新搭建起坚实、高效的沟通桥梁与合作平台。

国家电网有限公司信息通信分公司总经理、党委副书记吴杏平在致辞中表示，当前，新型电力系统建设走深走实，数字化智能化技术与电网业务深度融合。未来，一贯到底、分层分级、多级协同的主配微一体化电力通信网络成为发展趋势。下一代电力通信网的构建离不开开放式创新和产业生态协同的力量，“电力创新通信技术分委会”的成立旨在构建面向主配微网多样化场景应用研究的产业合作平台，提供包容开放、创新融合、协同发展的学术交流和国际合作环境。

同时，多位院士、专家聚焦新型互联网技术在电力行业的应用、超融合网络构建新方向，以及6G网络管控技术的演进与挑战，共话未来网络发展的关键路径。

中国工程院院士张宏科在主旨报告中指出，传统互联网在取得重要成功的同时，其功能结构、工作机制等方面也面临着新业务、新需求带来的挑战。报告阐述了新型互联网高级智能、算网协同、异构融合等方面的关键问题，探讨了新型互联网在电力行业应用的愿景以及所面临的挑战，分享了异构资源弹性适配等技术的最新研究进展。

中国工程院院士邬江兴作了题为“多模态网络架构研究与实践”的报告，结合面向未来通信网络“空天地一体化”“存算通感智一体化”“人机物网一体化”“安全可信”等多元融合需求，剖析了当今通信网络面临的诸多困境。在此基础上，提出了超融合网络，通过构建统一的网络基础设施，实现一体化、可定制化服务，为数字化社会发展提供了专业化、高质量的网络能力支撑。

北京邮电大学教授、网络智能研究中心主任、国家杰青、长江学者、IEEE PES PSCCSTC副主席廖建新作了题为“移动通信网络管控的演进与发展”的报告，结合网络管控技术的演进过程，阐述了网络管控在移动通信网络转型中的核心作用与解决的关键问题，深入探讨了6G网络管控的愿景以及所面临的挑战，重点分享了6G网络管控技术的最新研究进展。

据介绍，本次大会由IEEE PES电力系统通信与网络安全技术委员会（中国）、中关村智能电力产业技术联盟主办，中国能源研究会、IEEE PES北京分会、北京邮电大学、中国电力科学研究院有限公司联合主办。

(责编：郝帅、高雷)

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