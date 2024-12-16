人民网北京12月16日电 （记者夏晓伦）茶，作为世界三大饮品之一，在人们的日常生活中占据着重要地位。小小的一片茶叶，为何能历经千年而不衰？它蕴含着怎样的健康奥秘？我们又应如何科学饮茶？

在近日举办的2024乡村振兴大会平行论坛·茶产业论坛上，人民网数字人主持人白泽与中国工程院院士、湖南师范大学校长刘仲华共话茶与健康，深入探讨科技赋能、文化铸魂如何协同推进茶产业高质量发展。

茶与健康：成分决定功效

白泽：刘院士，您长期致力于茶叶加工与茶叶功能成分利用研究，能否先给我们简要介绍一下茶与健康之间有哪些关联？

刘仲华：当然可以。茶作为一种传统饮品，已经有几千年的历史。现代科学研究证实，茶叶中含有丰富的儿茶素等多酚类及其氧化衍生产物、茶氨酸等氨基酸、咖啡碱等生物碱、茶多糖、黄酮苷等多种次生代谢活性成分。这些成分具有抗氧化、清除自由基、调节肠道菌群的生理功能，所以，坚持适量饮茶具有延缓衰老、调节糖脂代谢、调节免疫等生理作用，从而对人体健康产生积极的影响。

六大茶类：功效各有侧重

白泽：那么，对于中国六大茶类，比如红茶、绿茶、青茶、黄茶、黑茶、白茶，它们在健康功效上有什么不同吗？

刘仲华：六大茶类都具有基本相似的健康属性。但是，不同茶类的原料基础不同、加工工艺不同、生化成分在加工过程中的变化规律不同，所以，其功能成分组成与含量就会存在一些差异，不同茶类在同一健康功能下的作用方式与表现效果的确存在一定的差异。同时，茶是饮品，健康属性与口感风味等品饮属性高度关联。一般而言，氧化或发酵程度轻的茶（如绿茶）比氧化或发酵程度重的茶（如红茶、黑茶）的抗氧化清除自由基的生物活性要强一些；氧化或发酵程度重的红茶或黑茶，其调节人体糖脂代谢的生物活性要强一些。因为红茶和黑茶的茶性相对温和，人体肠胃对其高剂量的耐受力要强一些。

科学饮茶：因人而异 因时而异

白泽：对于我们这些普通消费者来说，如何科学饮茶以达到最佳的健康效果呢？

刘仲华：这个问题问得很好。科学饮茶需要注意以下几点：一是要根据自己的体质和健康状况选择合适的茶类；二是要注意饮茶的时间和量，如对于肠胃功能不好的消费者，要避免空腹饮浓茶；三是要注意品饮属性与健康属性的协同作用，如选择自己最喜爱的茶类或体质最合适的茶类，春夏秋冬不同季节与六大茶类的茶性匹配。

茶产业未来：科技与文化双轮驱动

白泽：对于未来茶产业的发展，您有哪些期待和建议呢？

刘仲华：对于中国茶产业的未来发展，我认为应该进一步加强科技创新与品牌建设。一方面，通过科技创新赋能茶产业，提高茶品质、保障茶安全、开发茶新品、发掘茶功能、拓展茶利用；另一方面，要通过文化与科技融合为茶品牌铸魂，通过茶品牌文化传播、科学知识传播、健康功能传播，提升品牌影响力、拓展市场空间和消费群体，提升中国茶的国际影响力和竞争力，让更多的人了解茶、喜欢茶、享受茶带来的健康与快乐。

(责编：郝帅、高雷)

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