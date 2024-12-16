新华社北京12月16日电（记者申铖）财政部16日发布数据显示，今年前11个月，全国一般公共预算收入199010亿元，同比下降0.6%。

分中央和地方看，今年前11个月，中央一般公共预算收入89382亿元，同比下降2.5%；地方一般公共预算本级收入109628亿元，同比增长1.1%。

财政支出方面，今年前11个月，全国一般公共预算支出245053亿元，同比增长2.8%。分中央和地方看，中央一般公共预算本级支出36000亿元，同比增长8.1%；地方一般公共预算支出209053亿元，同比增长1.9%。

从主要支出科目来看，今年前11个月，教育支出36267亿元，同比增长0.6%；科学技术支出8241亿元，同比增长0.6%；社会保障和就业支出38123亿元，同比增长5.9%；城乡社区支出18306亿元，同比增长6%；农林水支出22498亿元，同比增长11.7%。

政府性基金预算收支方面，今年前11个月，全国政府性基金预算收入42348亿元，同比下降18.4%；全国政府性基金预算支出81038亿元，同比下降2.6%。

(责编：卫嘉、白宇)

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