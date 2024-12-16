人民网北京12月16日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局16日公布的银行结售汇和银行代客涉外收付款数据显示，11月份，我国外汇市场运行平稳，主要渠道跨境资金流动总体稳定。

数据显示，11月，银行结汇2044亿美元，售汇2009亿美元；银行代客涉外收入5932亿美元，对外付款6127亿美元。1至11月，银行累计结汇20970亿美元，累计售汇21966亿美元；银行代客累计涉外收入64620亿美元，累计对外付款64459亿美元。

“涉外经济保持活跃。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人李斌表示，11月份，企业、个人等非银行部门涉外收支总额超过1.2万亿美元，同比、环比分别增长7.5%和1.7%，其中外币跨境收支顺差192亿美元，处于较高水平。从12月以来初步情况看，企业、个人等非银行部门跨境资金呈现净流入态势。

李斌介绍，11月份，企业等主体结售汇延续顺差，衡量结汇意愿的结汇率环比小幅上升，衡量购汇意愿的售汇率基本稳定且低于前10个月的月均水平，市场预期和交易总体平稳。

“得益于我国外贸稳健增长，8月以来货物贸易项下资金净流入保持历史高位，持续发挥稳定整体跨境资金流动的基本盘作用；外商来华直接投资企稳，资本金净流入连续3个月回升；服务贸易、投资收益、对外直接投资等渠道跨境资金流动总体平稳有序。”李斌说。

业内人士表示，从出口看，全球经济温和复苏，外需对出口的拉动作用持续存在；我国具有比较完备的产业体系，多年来已经深度融入全球供应链、价值链，贸易商品更加多样，贸易结构更加优化，贸易伙伴更加多元。从进口看，国内经济运行延续向好态势，消费活力将进一步释放，对国际商品需求会同步增加。同时，近年来我国采取一系列政策措施主动扩大进口，为世界通往中国市场开了便利之门，将推动进口规模进一步增加。

民生银行首席经济学家温彬表示，当前，我国出口目的地多元化，出口商品竞争力进一步提升，贸易新业态快速发展，出口将继续发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用。同时，我国继续推动各项存量政策和增量政策落地生效，巩固经济回升向好势头，为外汇市场平稳运行奠定坚实基础。

“未来我国外汇市场有望保持稳健运行。”李斌表示，中央经济工作会议对做好明年经济工作做出全面部署，实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，经济运行中的积极因素和有利条件不断累积，有助于夯实外汇市场平稳运行的基础。

李斌同时认为，岁末年初外贸企业出口和收结汇将季节性增多，有助于支撑跨境资金均衡流动。此外，近年来我国外汇市场逆周期调节政策工具箱不断丰富，企业等主体更多运用外汇衍生品管理汇率风险、更多使用跨境人民币结算降低货币错配风险，有助于更好适应外部环境变化。

(责编：郝帅、高雷)

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