新华社北京12月16日电（记者张晓洁、张辛欣）记者16日从工业和信息化部获悉，2024年国家先进制造业集群名单近日公布，包括成德绵自凉航空航天集群、青烟威船舶与海洋工程装备集群、洛阳现代农机装备集群等35个集群。

据介绍，有关部门将坚持分类指导、精准施策，加大对国家先进制造业集群建设的政策支持力度，引导技术、资金、人才等各类创新资源要素向集群汇聚，推动国家级集群之间、国家级集群与省级集群之间的交流合作，促进跨区域协同发展，提升区域产业竞争力。

同时，国家先进制造业集群将切实组织实施好培育提升方案，制定技术创新和产业发展路线图，明确引资引技引才重点，在强化协同创新、提升先进制造能力、培育优质企业、优化产业生态、完善治理体系等方面积极探索，提升集群综合竞争力，推动集群加快向世界级迈进。

记者了解到，下一步，工业和信息化部将开展国家级集群发展水平监测评估，建立集群综合竞争力评价和动态调整机制，支持优势领域率先打造一批有世界影响力的先进制造业集群，支撑加快推进新型工业化。

(责编：卫嘉、白宇)

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