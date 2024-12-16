新华社北京12月16日电（记者刘开雄）国家外汇管理局16日发布数据显示，2024年11月，银行结汇14658亿元人民币，售汇14409亿元人民币。银行代客涉外收入42547亿元人民币，对外付款43945亿元人民币。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人李斌表示，从11月份我国外汇收支形势看，涉外经济保持活跃，外汇市场交易平稳有序，主要渠道跨境资金流动总体稳定。

数据显示，11月份，企业、个人等非银行部门涉外收支总额超过1.2万亿美元，同比、环比分别增长7.5%和1.7%，其中外币跨境收支顺差192亿美元，处于较高水平。从12月以来初步情况看，企业、个人等非银行部门跨境资金呈现净流入态势。

“得益于我国外贸稳健增长，8月以来货物贸易项下资金净流入保持历史高位，持续发挥稳定整体跨境资金流动的基本盘作用。”李斌介绍，11月份，外商来华直接投资企稳，资本金净流入连续3个月回升；服务贸易、投资收益、对外直接投资等渠道跨境资金流动总体平稳有序。

李斌认为，短期看，岁末年初外贸企业出口和收结汇将季节性增多，有助于支撑跨境资金均衡流动。中长期看，中央经济工作会议对做好明年经济工作做出全面部署，经济运行中的积极因素和有利条件不断累积，有助于夯实外汇市场平稳运行的基础。

(责编：卫嘉、白宇)

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