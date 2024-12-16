12月16日，国务院发展研究中心撰写并在京发布的《中国发展报告2024》显示，我国现代化产业体系建设持续推进，新型工业化取得重要进展，高端化智能化绿色化步伐加快，产业创新能力持续提升。

报告指出，高水平科技自立自强迈出新步伐，带动制造业高端化进程。2023年，半导体器件专用设备制造、航天器及运载火箭制造、飞机制造业等高技术高附加值行业增加值分别增长31.5%、23.5%、10.8%，显著高于制造业平均5.0%的增长速度。据国家市场监管总局数据，2023年制造业产品质量合格率达到93.65%，较上年提高0.36个百分点。

报告显示，制造业智能化持续推进。2023年，电子元器件与机电组件设备制造、集成电路制造增加值同比分别增长29.8%、10.3%；智能车载设备制造、智能无人飞行器制造增加值同比分别增长60.0%、20.5%。截至2023年底，我国培育了421家国家级智能制造示范工厂、万余家省级数字化车间和智能工厂。

报告指出，绿色工厂、园区和供应链管理企业数量快速增长。据工业和信息化部数据，截至2023年底，累计在国家层面创建绿色工厂5095家，产值占制造业总产值的比重超过17%。2023年度新认定绿色工业园区104家，比2022年增加57家；新认定绿色供应链管理企业205家，比2022年增加93家。（记者韩佳诺、胡林果）

(责编：卫嘉、白宇)

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