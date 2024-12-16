人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

报告指出：我国2023年传统产业转型升级成效明显

2024年12月16日19:38 | 来源：新华社
小字号

12月16日，国务院发展研究中心撰写并在京发布的《中国发展报告2024》显示，我国现代化产业体系建设持续推进，新型工业化取得重要进展，高端化智能化绿色化步伐加快，产业创新能力持续提升。

报告指出，高水平科技自立自强迈出新步伐，带动制造业高端化进程。2023年，半导体器件专用设备制造、航天器及运载火箭制造、飞机制造业等高技术高附加值行业增加值分别增长31.5%、23.5%、10.8%，显著高于制造业平均5.0%的增长速度。据国家市场监管总局数据，2023年制造业产品质量合格率达到93.65%，较上年提高0.36个百分点。

报告显示，制造业智能化持续推进。2023年，电子元器件与机电组件设备制造、集成电路制造增加值同比分别增长29.8%、10.3%；智能车载设备制造、智能无人飞行器制造增加值同比分别增长60.0%、20.5%。截至2023年底，我国培育了421家国家级智能制造示范工厂、万余家省级数字化车间和智能工厂。

报告指出，绿色工厂、园区和供应链管理企业数量快速增长。据工业和信息化部数据，截至2023年底，累计在国家层面创建绿色工厂5095家，产值占制造业总产值的比重超过17%。2023年度新认定绿色工业园区104家，比2022年增加57家；新认定绿色供应链管理企业205家，比2022年增加93家。（记者韩佳诺、胡林果）

(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
11月份外汇市场运行平稳 主要渠道跨境资金流动总体稳定
　　人民网北京12月16日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局16日公布的银行结售汇和银行代客涉外收付款数据显示，11月份，我国外汇市场运行平稳，主要渠道跨境资金流动总体稳定。 数据显示，11月，银行结汇2044亿美元，售汇2009亿美元；银行代客涉外收入5932亿美元，对外付款6127亿美元。…
从白泽与院士的对话理解茶与健康
　　人民网北京12月16日电 （记者夏晓伦）茶，作为世界三大饮品之一，在人们的日常生活中占据着重要地位。小小的一片茶叶，为何能历经千年而不衰？它蕴含着怎样的健康奥秘？我们又应如何科学饮茶？ 在近日举办的2024乡村振兴大会平行论坛·茶产业论坛上，人民网数字人主持人白泽与中国工程院院士、湖南师范大学校长刘仲华共话茶与健康，深入探讨科技赋能、文化铸魂如何协同推进茶产业高质量发展。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部