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兰州至张掖高铁武威至张掖段开工建设

2024年12月17日05:03 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京12月16日电（记者严冰）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，12月16日，兰州至张掖高铁武威至张掖段（以下简称兰张高铁武张段）正式开工建设。

　　兰张高铁起自兰州西站，经甘肃省兰州市、武威市、金昌市、张掖市，接入张掖西站，正线全长约498公里，设计时速250公里，全线分三段建设。其中兰州西至中川机场段正线全长61公里，已于2015年9月开通运营；中川机场至武威东段正线全长193公里，已于2024年6月开通运营；此次开工的是武威东至张掖西段。

　　兰张高铁武张段经武威市、金昌市、张掖市，正线全长约244公里，设计时速250公里，建设工期3年。全线共设武威东、金昌南、山丹北、张掖西4个车站，其中金昌南、山丹北站为新建车站，武威东、张掖西站为既有车站。项目建成后，兰张高铁将全线贯通，将进一步完善我国西部地区高铁网，对促进区域经济社会发展和推动西部大开发形成新格局，具有十分重要的意义。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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