本报北京12月16日电（记者汪文正）今年以来，中国传统产业持续加大科技创新投入，通过研发新产品、开拓新市场、满足新需求，销售收入实现较快增长。国家税务总局16日公布的增值税发票数据显示，前10个月，我国传统产业销售收入同比增长5.4%。

前三季度，传统产业享受科技创新税收优惠金额同比增长21.5%。在税惠政策等相关政策支持下，传统产业销售收入较快增长。前10个月，服装、家具、家电行业销售收入同比增长6.5%；化纤、橡塑行业销售收入同比分别增长12.4%和8.4%；食品制造业销售收入同比增长4.8%；文教工美体育和娱乐用品制造业销售收入同比增长12.4%。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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