到2029年，可数字化交付的服务贸易占我国服务贸易总额比重提高到45%以上——

本报记者 孔德晨

位于安徽省芜湖市镜湖区的芜湖数字经济产业园项目正在加紧施工中。该项目建成后，将涵盖研发、科技孵化、会展等主要功能，为数字贸易高质量发展夯实坚实基础。

王玉实摄（人民视觉）

近日举办的第三届全球数字贸易博览会上，参观者在数字文娱和人工智能展区的虚拟演唱会体验区内体验。

新华社记者 徐 昱摄

贸易不仅是服装、汽车等传统的货物买卖，还可以是一行行数字代码所形成的数据和服务。

作为全球贸易大国，中国的数字贸易正迅速增长，在进出口总额中占据更高的比重。商务部发布的数据显示，2024年前三季度，我国可数字化交付的服务进出口2.13万亿元，跨境电商进出口1.88万亿元，均创历史新高。

近日，《中共中央办公厅 国务院办公厅关于数字贸易改革创新发展的意见》（以下简称《意见》）发布，进一步规划了数字贸易的发展路径，提出到2029年，可数字化交付的服务贸易规模稳中有增，占我国服务贸易总额的比重提高到45%以上。

中国数字贸易规模稳步增长

何为数字贸易？

数字贸易是指以数据为关键生产要素、数字服务为核心、数据订购与交付为主要特征的贸易，作为数字经济的重要组成部分，其带动全球产业链供应链价值链加速整合优化，并且加快重构全球贸易模式、结构和规则。

据商务部解释，数字贸易包括数字货物贸易、数字技术贸易、数字服务贸易和跨境数据流动贸易4个部分。

先看数字货物贸易，除了各种有形产品的线上交易外，还包括出版、影视、演艺、艺术展览、动漫游戏以及创意设计等折叠而成的数据贸易。今年大热的国产3A游戏《黑神话：悟空》，卖到多个国家，收获一批粉丝，这类交易就属于数字货物贸易。

再看数字技术贸易，主要有电信、计算器和信息服务贸易等。近几年，中国快速发展的物联网、云计算、卫星导航等领域开展的对外贸易，就属于这一版块。

数字服务贸易包括金融保险服务、知识产权使用费服务等。人们熟悉的在线教育、远程医疗都是数字服务贸易，云外包、平台分包等服务外包，也是数字服务贸易的新业态。

跨境数据流动贸易主要包括ICT（信息通信技术）、工业互联网、智能制造、物联网、人工智能等数据流平台生成的数据，被广泛应用于研发、生产、运营、服务等价值链环节而产生的数据供求服务贸易。

全球数字贸易博览会组委会和国际贸易中心联合发布的《全球数字贸易发展报告2024》显示，全球数字贸易出口规模从2020年的4.99万亿美元增长到了2023年的7.13万亿美元，4年时间增长了42.9%，年均增速10.7%，显著超过全球商品出口（5.6%）和服务出口（5.57%）的增速。数字贸易已成为推动全球贸易增长的全新引擎。

中国数字贸易发展得如何？

商务部数据显示，去年中国数字服务贸易净出口额同比增长11.1%，增速跑赢全球，且数字贸易连续5年实现顺差。

“我国数字贸易规模稳步增长，新模式、新动能不断壮大，为外贸高质量发展提供了强劲支撑。”国家发展改革委产业经济与技术经济研究所副研究员李子文对记者表示。

技术创新助力数字贸易量质齐升

中国既是数字经济大国，也是对外贸易大国。这意味着，中国发展数字贸易兼具良好的产业基础与广阔的市场空间。

李子文表示，中国具有发展数字贸易的突出优势，即在数字经济领域中的先行优势。“特别是在跨境电子商务、金融科技、视听娱乐等领域，中国有一批具有国际竞争力的平台企业。同时，5G、数据中心、云计算、人工智能等数字基础设施加速构建完善。”

越来越多的市场主体，以技术创新推动数字贸易，在全球市场赢得订单。杭州安恒信息技术股份有限公司CTO刘博对记者介绍，安恒信息提出的“安恒数由空间”解决方案，破解了各国间法规差异与技术标准不一致等难题，确保数据跨境流通符合隐私保护政策与合规要求。“在跨境医疗合作场景中，‘数由空间’支持不同国家医疗数据的高效流通，并结合AI与机器学习技术，提升慢性疾病预防与研究能力。”刘博说。

数字文化新业态正助力中国传统文化“走出去”，成为撬动数字贸易发展的新增长点。网络文学海外市场规模超过40亿元，覆盖全球200多个国家和地区；中国自主研发的网络游戏海外销售收入连续4年超千亿元；电竞出海走入快车道，融入电竞全球化浪潮……中国新闻出版研究院院长魏玉山介绍，中华优秀传统文化已经成为网络文学、动漫、网络游戏等网络文化形态的重要主题元素，“国潮”是当下正火的创作风潮。

通过跨境直播，带领海外客户“云参观”生产线、研发中心，展示品牌实力；入驻第三方跨境电商平台，从供货商转变为零售商，引领国际市场潮流……越来越多的国内企业凭借数字贸易、跨境电商，在激烈的竞争中寻找全球市场新蓝海。刚刚闭幕的第三届全球数字贸易博览会硕果累累，更加印证了中国数字贸易发展势头强劲有力。数据显示，第三届数贸会共有1546家企业线下参展，3万余名专业客商采购洽谈，累计入场观众超过20万人次。场内外签约项目113个，合计签约额1650.8亿元。

不过，目前中国数字贸易仍存在经营主体竞争力不够强、开放程度不够高、治理体系不够完善等短板。

“从横向比较来看，中国数字贸易规模目前位列全球第四位，还有进步空间。”李子文说，“从市场主体来看，中国互联网平台企业的业务多集中在国内市场，对国际市场的开拓力度远远不够。同时，数字贸易的对外开放水平也有待提升，在知识产权保护、跨境数据流动等方面存在不少制度短板；数字贸易治理能力明显不足，利用个人隐私保护、源代码开放等‘边境后’规则的监管举措多，促进数字贸易扩容提质的支持政策少，数字贸易国际规则制定的话语权也有待提升。”

在推动数字贸易发展的进程中，除了数字货物贸易之外，整个贸易领域的数字化管理和运营也很重要。中国物品编码中心总工程师李建辉告诉记者，从企业运营和商业角度而言，数字化要求、商品数据模型的建立与管理，以及物流供应链效率的提升，都对统一编码及数据的标准化有一定的需求。“面对复杂的贸易形势和数字化贸易治理的新趋势，企业出海需关注全球贸易监管方面的变化，并积极利用统一编码提升商品的全球流通效率与质量。”李建辉说。

推动数字贸易制度型开放

此次中办、国办印发的《意见》，从支持数字贸易细分领域和经营主体发展、推进数字贸易制度型开放、完善数字贸易治理体系、强化组织保障四个方面，提出18项举措，为中国数字贸易高质量发展作出全面、系统部署，引发海内外广泛关注。

根据《意见》，到2029年，我国数字贸易基础设施布局将进一步完善，适应数字贸易发展的体制机制基本建立，数字领域对外开放水平大幅提高，与国际高标准经贸规则对接全面加强。到2035年，可数字化交付的服务贸易规模占我国服务贸易总额的比重提高到50%以上；有序、安全、高效的数字贸易治理体系全面建立，制度型开放水平全面提高。

商务部有关负责人表示，未来将推动数字贸易改革创新发展，重点工作可以概括为四个关键词。

第一个关键词是政策，就是加大数字贸易发展的政策支持力度，落实好《意见》，加快数字贸易领域标准制订，推动标准国际化，建立健全数字贸易统计监测体系。

第二个关键词是主体，就是壮大经营主体。培育具有较强创新能力、国际竞争力的数字贸易领军企业和外向度高、具有独特竞争优势的中小型数字贸易企业，支持企业走专精特新发展道路。

第三个关键词是开放，就是提升数字贸易制度型开放水平。放宽数字领域市场准入，鼓励外商扩大数字领域投资。完善数据跨境流动治理体系，促进和规范数据跨境流动。抓好跨境服务贸易负面清单的实施工作。

第四个关键词是合作，就是深化国际合作。积极参与世贸组织电子商务谈判，积极推动加入数字经济伙伴关系协定（DEPA）和全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）进程。深化与中亚国家、金砖国家、上海合作组织、“一带一路”共建国家等多双边和区域数字贸易对话与合作。

中国国际经济交流中心副理事长王一鸣表示，中国数字贸易发展迅猛，但提升空间仍然很大，数字贸易国际规则制定的话语权有待提升。

此次《意见》在“开放”方面力度不小。比如，提出放宽数字领域市场准入，完善准入前国民待遇加负面清单管理模式，推动电信、互联网、文化等领域有序扩大开放，鼓励外商扩大数字领域投资；提出在保障重要数据和个人信息安全的前提下，建立高效便利安全的数据跨境流动机制，促进数据跨境有序流动；提出主动对接国际高标准经贸规则，鼓励数字领域各类改革和开放措施在有条件的数字服务出口平台载体、自由贸易试验区和自由贸易港开展先行先试和压力测试。

王一鸣认为，今后面对全球数字贸易规则加快构建的新形势，要坚持以高水平开放引领数字贸易创新发展，主动对接国际高标准规则，推进数字贸易的业态创新、模式创新和制度创新，培育和增强数字贸易竞争新优势。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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