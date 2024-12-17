今年以来，乡村全面振兴取得积极进展

本报记者 顾仲阳 常 钦 李晓晴

“刚卖了新粮，优质稻，价格高！”仓廪丰实，新谷满囤。粮出手，钱到手，丰收的喜悦挂在安徽省亳州市利辛县展沟镇高庄村粮农黄冠瑞的脸上。

“参加村里活动获得‘美德积分’，能兑换生活用品，贷款还有利息优惠。”山东省临沂市费县许由城村村民任兴隆说。今年他用积分从临商银行贷款扩大板材加工规模，带动60名村民就业……

千方百计推动农业增效益、农民增收入、农村增活力。

一个个丰收故事，汇聚成乡村全面振兴稳步推进的扎实答卷。

习近平总书记强调：“中国式现代化，乡村振兴是个大课题”“各级党委和政府要把‘三农’工作紧紧抓在手里，夯实基础，完善服务，让老百姓的日子越过越好”。

今年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。各地区各部门深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，学用“千万工程”经验，有力有效推进乡村全面振兴，粮食和重要农产品供给保障进一步夯实，农业强国建设迈出坚实步伐，农业农村发展保持稳中向好、稳中提质的势头，为巩固和增强经济回升向好、推动高质量发展提供了有力支撑。

粮食总产首次迈上1.4万亿斤新台阶，富民产业高质量发展迈新步

习近平总书记强调：“保障粮食和重要农产品稳定安全供给始终是建设农业强国的头等大事。”“推进中国式现代化，必须加快推进乡村振兴，首先是要发展富民产业。”

河南省安阳市滑县留固镇第三营村，麦苗青青，种粮大户张书悦正在浇越冬水，“粮食生产茬茬抓紧，夏粮种的小麦新品种，亩产700多公斤，秋粮肥水管理跟上，玉米亩均多打了100多斤，今年又是一个丰收年！”

国家统计局最新统计数据显示，今年，我国粮食总产量14130亿斤，在连续9年稳定在1.3万亿斤以上的基础上，首次迈上1.4万亿斤新台阶。



粮食安全是“国之大者”。今年以来，各地全面落实粮食安全党政同责，落细各项稳产增产措施，亿万农民和“三农”工作者辛勤付出，交出了来之不易的丰收答卷。

丰收答卷来自稳定增加的种粮面积。

今年，中央财政加大粮食生产支持力度，三大主粮完全成本保险和种植收入保险实现全覆盖，小麦、早籼稻最低收购价提高，有效调动了农民种粮积极性。全国粮食播种面积17.90亿亩，比上年增加525.8万亩，夯实了增产“底盘”。

丰收答卷来自给力的粮食单产提升。

今年，粮油等主要作物大面积单产提升行动深入实施，各地落实落细适当增密、水肥一体化、“一喷多促”等关键措施，充分发挥农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体和服务主体的作用，促进大面积均衡增产，单产提升对粮食增产的贡献率超过七成。

透过丰收答卷，看到农业强国建设步履铿锵，现代化大农业活力澎湃。

江西省广昌县，小莲子撬动大产业。“今年莲子价格好，我种了30亩太空莲，每亩纯利润超过3000元。”广昌县驿前镇姚西村村民赖明华说。广昌全县种植白莲11万亩左右，开发出莲子、藕粉、荷叶加工品、莲子加工机械等10余个品类150余个产品，白莲综合产值达36亿元。

四川省喜德县，甜瓜成了“甜蜜产业”。携手新疆农科院哈密瓜研究中心，研发适合凉山的特色甜瓜品种，建设甜瓜产业园，推动全产业链建设……喜德县鲁基乡中坝社区全力擦亮凉山蜜瓜品牌。“小甜瓜‘甜’了全村人，年底我们准备给村民分红。”中坝社区驻村第一书记任文杰介绍。

乡村全面振兴，产业兴旺是基础。今年以来，各地因地制宜，推动乡村富民产业走科技之路、质量之路、品牌之路，全年新建40个优势特色产业集群、50个国家现代农业产业园、200个农业产业强镇，我国绿色、有机、名特优新、地理标志农产品达到7.8万个，一个个有特色、有热度、有前景的富民产业茁壮成长，成为推动乡村全面振兴的强大力量。

前三季度农村居民人均可支配收入同比实际增长6.3%，民生实事让乡亲们可感可及

习近平总书记指出，“集中力量办好群众普遍需求、能够办成的民生实事，让群众可感可及”“回应老百姓的关切和需求，把乡村振兴的美好蓝图变为现实”。

在江苏省宿迁市宿城区耿车镇大众村，沥青马路宽敞好走，生活污水排入管网，八成村民在村里的创业园、电商物流园就业，村里建起卫生室、居家养老服务中心，看病、养老都方便。今年不少住城里的村民选择回村住，村民夏欢道出其中的缘由：“乡村条件改善，宜居又宜业，住着舒心！”

“我们把建设和美乡村作为推进乡村全面振兴的一项重大任务，努力实现‘村村有亮点、片片有特色’。”宿城区委书记陈伟说，今年全区有9个村社获评江苏省首批宜居宜业和美乡村。

看全国，农村人居环境持续改善，农村卫生厕所普及率在75%左右，生活垃圾进行收运处理的行政村比例稳定保持在90%以上。农村基础设施提档升级，基本公共服务提标扩面，远程医疗服务网络覆盖所有市县，并向乡村延伸覆盖，全国通5G的行政村占比超过90%……一个个和美乡村成了广大农民乐享现代生活的幸福家园。

“我们合作社生产的软儿梨在东南亚很畅销，一斤卖到了30元。”在邮储银行兰州市分行的贷款支持下，甘肃省兰州市皋兰县什川镇长坡村百璐通瓜果专业合作社负责人魏永波，带领成员建起冷库、无尘车间，将软儿梨推向海外市场，吸纳33名农民就业，带动800余户种植户增收。

兴产业，促就业，增收入。前三季度，全国农村居民人均可支配收入达到16740元，同比实际增长6.3%，城乡居民收入比为2.46，比上年同期缩小0.05。全国脱贫人口务工就业规模超过3300万人，832个脱贫县每个都培育形成了2至3个特色主导产业，脱贫攻坚成果持续巩固拓展。

口袋鼓起来，“脑袋”富起来。

青山绿水间，缕缕书香润泽乡村。“农闲时，我经常来农家书屋看果树种植技术相关的书籍。”重庆市巫山县曲尺乡柑园村村民彭斌，通过参加“村读”活动爱上了阅读。在巫山，“村读”活动不仅提升了乡亲们的文化素质，也为和美乡村建设提供了精神动力。

“村BA”“村超”火爆，“村晚”“村舞”出圈……今年以来，农业农村部会同中国文联等有关单位组织开展“大地流彩·全国乡村文化振兴在行动”系列活动，各地举办了一系列丰富多彩的文化活动，打造了一批“农字号”“村字号”文化IP，丰富广大农民群众文化生活，焕发乡村文明新气象。

环境美，收入增，文化丰……各地聚焦农民群众普遍关心的民生实事，办一件成一件，广大农民群众在乡村全面振兴中有了更多获得感、幸福感、安全感。

农业科技进步贡献率达63.2%，乡村发展注入强劲动能

习近平总书记指出，“让科技为农业现代化插上腾飞的翅膀”“进一步深化农村改革，完善强农惠农富民支持制度，充分激发农业农村发展活力”。

山东省德州市陵城区义渡口镇3万亩小麦良种繁育基地，小型田间气象观测站、高清摄像头、卫星传感器等高精尖设备齐上阵，实时采集田间数据。义渡口镇解家村村民解俊亭，这个种地“老把式”如今有了大数据指导，“种地更轻松更科学，增产又增效。今年我家的育种小麦，每公斤比普通小麦多卖了两毛钱。”

建设农业强国，利器在科技。全国农业科技进步贡献率达63.2%，农作物耕种收综合机械化率达74.3%，农作物良种覆盖率超过96%，大田种植信息化率达26.4%。希望的田野上，科技动能激荡。

江西省永丰县古县镇继田村草珊瑚种植基地里，村民们忙着除草。“我们采取‘村集体+国有林场’合作经营模式，林下套种400亩草珊瑚，明年预计能为村集体增收20余万元。”继田村党支部书记罗忠平说。

永丰县以深化集体林权制度改革先行试点为契机，创新实施“国有林场+龙头企业+村集体+农户”的林下经济发展模式，让专业的人带领大伙儿一起干专业的事，全县林下经济面积近48万亩，去年总产值达到33.8亿元，带动6万余户农户每户年均增收超3000元。

今年，农村重点领域改革稳步推进，集体林改全面深化，第二轮土地承包到期后再延长30年整省试点启动，农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动深入推进，新型农业经营主体持续发展壮大，不断创新组织带动小农户机制，为乡村全面振兴注入强劲动能。

科技打头阵，改革添动力，科技和改革双轮驱动，乡村发展活力潮涌，人才、资金、技术、信息等要素加速向农业农村流动。

“乡村发展条件越来越好，越来越多的年轻人愿意回来干事创业。”天津市滨海新区太平镇友爱村大棚里，90后返乡大学生、村党总支书记王晓航忙着为村里的冬枣直播卖货。在她的带动下，村里建起了一支由返乡创业人才组成的直播队伍，今年销售冬枣100多万斤，带动枣农增收300多万元。

放眼全国，返乡创业就业蔚然成风，返乡入乡人才运用现代化理念，采用现代化技术，有力促进乡村产业高质量发展。广袤田畴，乡村全面振兴扎实推进，农村发展更有活力。前三季度，全国乡村消费品零售额47695亿元，增长4.4%，增速快于城镇1.2个百分点；农村网络零售额增长8.3%，农产品网络零售额增长18.3%，每天有超1亿件快递进出农村；全国乡村旅游接待人数为22.48亿人次，同比增加15.5%。

“农村天地广阔，农业大有可为。”让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入学习贯彻中央经济工作会议精神，坚定信心、铆足干劲、苦干实干，推进乡村全面振兴不断取得新成效，向着建设农业强国目标稳步迈进。

《 人民日报 》（ 2024年12月17日 01 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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