——自觉用党中央对经济形势的科学判断统一思想、统一意志、统一行动

本报记者 李心萍 罗珊珊 施 娟

“要加强党对经济工作的领导，坚持干字当头，增强信心、迎难而上、奋发有为，确保党中央各项决策部署落到实处。”中央经济工作会议上，面对各地区各部门各方面负责同志，习近平总书记语重心长。

连日来，广大干部群众深入学习领会中央经济工作会议精神，自觉从习近平经济思想中悟规律、明方向、学方法、增智慧，牢牢把握“稳”的大局，充分激发“进”的力量，全力以赴完成经济社会发展目标任务，“正视困难、坚定信心，努力把各方面积极因素转化为发展实绩”。

增强信心凭什么？

——最大共识：党中央集中统一领导是做好经济工作的根本保证

中国经济从来都是在风雨洗礼中发展、在历经考验中壮大。实践中，全国上下形成了高度共识：以习近平同志为核心的党中央集中统一领导是做好经济工作的根本保证，在关键时刻、重要节点，党中央及时研判形势、作出决策部署，确保我国经济航船乘风破浪、行稳致远。

中央经济工作会议指出：“我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。”

基础稳——作为超大规模经济体，应对风险挑战底气十足。

山东东营，胜机高端智能装备产业园项目施工正酣。办公室内，东营区城市发展投资集团有限公司党委委员张强铺开施工图，拿笔圈点标记，明确重点任务。

据介绍，园区预计于2026年建成投产。“全力拼经济，我们干劲十足。”张强说，中国经济体量大、市场容量大，产业配套能力强，供给和需求两侧都能够支撑国内大循环，“这是我们拼发展的底气所在。”

优势多——产业体系完备、人力资源丰富，迎难而上力量磅礴。

将摄像头放入测试灯箱，一端对着色卡，另一端连着电脑……位于湖北武汉的黑芝麻智能科技有限公司数字图像处理实验室内，研发人员正在对下一代汽车芯片进行测试。

“我们有信心研发出性能全球领先的车规级芯片。”黑芝麻智能董事长单记章表示，我国拥有其他国家所不具备的规模优势、市场优势，为产业发展提供了广阔舞台。同时，又拥有人才优势、创新优势、社会稳定优势，为企业研发奠定坚实基础，让企业、产业竞争力持续提升。

韧性强——企业敢拼敢闯、人民勤劳智慧，攻坚克难脚步从容。

“全新到货，坦桑尼亚蓝宝石！”广东汕尾海丰县可塘镇珠宝交易市场，摊主们化身网络主播，好不热闹。

作为广东珠宝首饰加工专业镇，可塘镇有超过8500家珠宝行业经营主体。近年来，受全球珠宝市场需求下滑影响，产业发展遭遇瓶颈，但产业企业一手抓技改，一手试电商，蹚出了一条发展新路。

截至今年9月底，全国登记在册的经营主体数量为1.88亿户，较去年同期增长了3.9%……

“广大经营主体敢闯敢拼、经营灵活，人民群众勤劳智慧、百折不挠，这让中国经济拥有强大的抗冲击能力。”市场监管总局有关负责人说。

潜力大——14亿多人口迈向现代化，砥砺前行空间广阔。

“冰雪体验乐趣多！”黄浦江边，上海西岸梦中心首届冬季奇幻水岸嘉年华活动开幕，游客官孟雷很是兴奋。户外冰场、演唱会、咖啡文化节、国际花展……上海不断创新消费场景，激发消费潜能。

拥有14亿多人口，中等收入群体超过4亿，我国是全球最具潜力的市场；受过高等教育的人口超过2亿，研发人员总量连续多年保持世界第一，经济创新引擎持续点燃，我国经济增长拥有广阔空间。

迎难而上靠什么？

——五个“必须统筹”：既是认识论也是方法论

“必须统筹好有效市场和有为政府的关系”“必须统筹好总供给和总需求的关系”“必须统筹好培育新动能和更新旧动能的关系”“必须统筹好做优增量和盘活存量的关系”“必须统筹好提升质量和做大总量的关系”。

这次中央经济工作会议的一个重大理论成果，就是习近平总书记提出的五个“必须统筹”。

五个“必须统筹”，既是认识论也是方法论，进一步丰富和发展了习近平经济思想，为高质量发展注入了强大的真理力量。

既把成绩讲够，也把问题说透，更把措施定准。这正是习近平总书记强调“只要信心不滑坡，办法总比困难多”的深刻含意。

政府行为越规范，市场作用就越有效。

背靠青山，面朝大海，位于浙江温州苍南县的三澳核电站项目现场塔吊林立，机械轰鸣。

“三澳核电站是全国首个民营资本参股的核电站，这是浙江省支持民营资本进入传统垄断领域的重要实践之一。”浙江省发展改革委民营经济发展局局长洪旭辉说，政府行为越规范，市场作用就越有效，通过改革的办法，破除束缚市场活力的条条框框，将进一步激发市场活力。

善于通过盘活存量来带动增量。

近日，湖南宁乡，好事连连。这头，法恩莱特全球固态电解质研发中心在宁乡揭牌；那头，“799星空小院”田园综合体客流持续增加。

“这两个项目都是我们通过盘活闲置土地资源，重新招商引资的成果。”湖南宁乡市委书记张作林表示，宁乡正不断创新供地模式，以盘活存量带动增量，实现腾笼换鸟。

“明年，我们将持续加强基础研究和关键核心技术攻关，超前布局重大科技项目，加快新兴产业发展和未来产业培育。同时，积极运用数字技术、绿色技术改造提升传统产业。”国家发展改革委副主任赵辰昕说。

深圳国际快件运营中心，在人工智能查验设备的助力下，物流时效提升了半天到一天时间。“为适应跨境电商的发展，我们创新监管模式，实现全程‘数智化’监管。”深圳海关所属邮局海关副关长王华说。

以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系，传统产业智能化改造和数字化转型将持续推进，绿色低碳转型步伐不断加快……质的有效提升和量的合理增长统一于高质量发展全过程。

奋发有为怎么干？

——九项重点任务：明年经济工作的“施工图”

关于明年经济工作，习近平总书记提出24个字的政策取向：“稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合”。

这次会议，部署了“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”“以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系”“发挥经济体制改革牵引作用，推动标志性改革举措落地见效”等9项重点任务。

做好明年经济工作，扩大内需是战略之举。

“以旧换新，真划算！”12月12日，重庆市民李相宜一口气购买了全屋家电，原价3.2万元，实际支付2万多元。数据显示，今年以来，消费品以旧换新政策整体带动相关产品销售额超1万亿元。

“提振消费是明年经济工作的重中之重。”商务部副部长盛秋平介绍，下一步将加力扩围实施“两新”政策，加快出台推动首发经济的政策文件，因地制宜发展首发经济，发展数字消费，深入实施数字消费提升行动。

一手大力提振消费，一手提高投资效益。

江苏南通，崇启公铁长江大桥施工现场一派火热。沪渝蓉高速铁路沪宁段，是沿江高铁的重要组成部分，路网地位十分重要。

“明年要加大‘两重’项目支持力度，适度增加中央预算内投资，以政府投资有效带动社会投资，及早谋划‘十五五’重大项目，充分发挥有效投资关键作用。”赵辰昕介绍。

做好明年经济工作，改革开放是重要法宝。

海南欧亿家食品有限公司，来自4个国家1150吨进口肉类顺利入库。“享受加工增值免关税政策后，这批货物销往岛外预计能省上百万元！”公司总经理王洪彬很期待。

“我们将有序扩大自主开放和单边开放，以高水平对外开放来促改革、促发展、促转型。”商务部有关负责人说。

做好明年经济工作，兜牢底线是民生所需。

河南卢氏县，信念集团菌棒厂机器轰鸣，5条菌棒全自动生产线马力全开。以产业促增收，卢氏县有11万余人从事香菇生产，户均增收1.78万元。

福建泉州市，依托“白名单”制度，主办银行为项目提供授信金额1.59亿元，支持中骏雍璟府830套预售商品房顺利交房。

持续用力推动房地产市场止跌回稳，稳妥处置地方中小金融机构风险，实施重点领域、重点行业、城乡基层和中小微企业就业支持计划，促进重点群体就业……坚持统筹发展和安全，中国经济底盘更稳、暖意更浓。

住房城乡建设部副部长董建国表示，接下来，要着力释放需求，因城施策，加力实施城中村和城市危旧房改造，充分释放刚性和改善性住房需求潜力；着力改善供给，在严控增量、优化存量、提高质量上下功夫。

把握大势，干字当头，众志成城。

自觉用党中央对形势的科学判断统一思想、统一意志、统一行动，切实增强抓落实的责任感、紧迫感和主动性，大力提升抓落实的效能，更好凝聚推动高质量发展的合力，我国经济航船就一定能乘风破浪、行稳致远，我们也一定能“高质量完成‘十四五’规划目标任务，为实现‘十五五’良好开局打牢基础”。

“中国发展前景是光明的，我们有这个底气和信心。”

（本报记者李蕊、强郁文、程远州、巨云鹏、窦瀚洋、孙超、刘新吾、姚雪青、曹文轩、方敏、徐靖、游仪参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年12月17日 01 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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