生产较快增长，需求继续扩大，楼市股市趋于活跃

本报记者 刘志强

12月16日，国家统计局发布11月份国民经济运行情况。数据显示，11月份，生产较快增长，需求继续扩大，就业物价总体稳定，楼市股市趋于活跃，市场预期持续改善，新质生产力稳步发展，经济运行延续回升态势。

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司负责人付凌晖在16日召开的国务院新闻办新闻发布会上介绍，11月份经济运行呈现“生产升、需求增、就业稳、市场暖、质量优”等几个特点。

工业生产稳中有升。11月份规模以上工业增加值同比增长5.4%，增速比上月加快0.1个百分点。其中，装备制造业增加值增长7.6%，比上月加快1个百分点，对规模以上工业增加值增长的贡献率接近50%。服务业延续回升态势。11月份，服务业生产指数同比增长6.1%，虽然比上月略有回落，但仍然保持在6%以上，为今年以来次高增速。

从消费来看，11月份社会消费品零售总额同比增长3.0%，受“双11”网购提前分流影响，增速比上月有所回落，但当月增速仍快于三季度平均增速，消费回升的势头没有改变。从投资来看，在“两重”建设和大规模设备更新等政策发力显效下，投资增长总体保持平稳。1至11月份，固定资产投资同比增长3.3%，连续4个月保持基本稳定。其中，制造业投资增长9.3%，明显快于全部投资增长，支撑作用比较明显。

就业形势总体稳定。11月份，全国城镇调查失业率为5%，与上月持平，处于今年以来较低水平。其中，外来农业户籍劳动力调查失业率为4.4%，比上月下降0.3个百分点，青年劳动力调查失业率也在下降。

市场供求关系和预期回暖。从物价来看，11月份，扣除食品和能源价格后的核心CPI（居民消费价格指数）同比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，连续两个月扩大。从预期来看，11月份房地产销售回暖，股市成交较为活跃，制造业PMI（采购经理指数）继续回升，市场预期稳步改善。

经济运行质量继续优化。高技术产业增势较好。1至11月，规模以上高技术制造业增加值同比增长9%，增速明显快于规模以上工业增长；高技术产业投资同比增长8.8%，明显快于全部投资增长。绿色转型持续深入。新能源领域创新发展有力推进，绿色产品市场竞争力不断增强，11月份，新能源汽车、太阳能电池产品产量同比分别增长51.1%和10.9%。

“四季度以来，主要经济指标明显回升，社会信心有效提振，积极变化显著增多。从全年情况看，经济社会发展主要目标有望顺利实现。”付凌晖认为，存量政策和增量政策为推动经济回升向好发挥了重要作用。

消费品以旧换新政策效果持续显现，家电、家居、汽车等领域销售都保持较快增长。11月份，限额以上单位家用电器和音像器材类、家具类、汽车类商品零售额分别增长22.2%、10.5%、6.6%，对社会消费品零售总额增长拉动比较明显，成为推动消费增长的重要驱动力。

在“两重”建设和大规模设备更新带动下，重点领域投资和设备更新投资都保持较快增长，支撑了投资扩大，增强了经济中长期发展后劲。1至11月，水利管理业投资增长40.9%，电力热力生产和供应业投资增长29.6%；设备工器具购置投资增长15.8%，对全部投资增长贡献率达到了65.3%。

“两重”“两新”政策通过释放市场潜在需求，有效带动相关投资品和消费品生产，促进了生产端扩张。汽车、家电等耐用消费品生产保持较快增长，11月份汽车产量增长15.2%、空调和彩电产量都实现两位数增长。

在促进房地产市场止跌回稳和提振资本市场等各项政策作用下，10月份楼市和股市明显改善，11月份积极因素继续累积，市场交易较为活跃。

9月份以来，制造业PMI连续回升，其中11月份达到50.3%，连续两个月处于景气区间。其中，生产经营活动预期指数比上月回升0.7个百分点，显示出企业的市场信心在增强。

“10月份房地产市场出现积极变化，11月份楼市交易更趋活跃，市场预期改善，继续向着止跌回稳的方向迈进，后期走势有望继续改善。”付凌晖说。

10月份以来，房地产市场交易总体回升，11月份新建商品房销售情况进一步改善。1至11月份，新建商品房销售面积和销售金额同比降幅分别比1至10月份收窄1.5和1.7个百分点。其中，11月份当月销售面积和销售额都实现正增长。从监测的40个重点城市销售情况看，1至11月份，新建商品房销售面积和销售金额同比降幅分别比1至10月份收窄1.8和2.1个百分点。其中，11月份当月分别增长10.2%和6.8%。

《 人民日报 》（ 2024年12月17日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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