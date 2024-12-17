前11个月全国一般公共预算收入199010亿元
2024年12月17日06:59 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号
本报北京12月16日电（记者汪文正）财政部16日发布数据显示，今年前11个月，全国一般公共预算收入199010亿元，同比下降0.6%。
分中央和地方看，今年前11个月，中央一般公共预算收入89382亿元，同比下降2.5%；地方一般公共预算本级收入109628亿元，同比增长1.1%。
财政支出方面，今年前11个月，全国一般公共预算支出245053亿元，同比增长2.8%。分中央和地方看，中央一般公共预算本级支出36000亿元，同比增长8.1%；地方一般公共预算支出209053亿元，同比增长1.9%。
(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 11月份外汇市场运行平稳 主要渠道跨境资金流动总体稳定
- 人民网北京12月16日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局16日公布的银行结售汇和银行代客涉外收付款数据显示，11月份，我国外汇市场运行平稳，主要渠道跨境资金流动总体稳定。 数据显示，11月，银行结汇2044亿美元，售汇2009亿美元；银行代客涉外收入5932亿美元，对外付款6127亿美元。…
- 评论
- 关注