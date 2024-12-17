本报北京12月16日电（记者汪文正）财政部16日发布数据显示，今年前11个月，全国一般公共预算收入199010亿元，同比下降0.6%。

分中央和地方看，今年前11个月，中央一般公共预算收入89382亿元，同比下降2.5%；地方一般公共预算本级收入109628亿元，同比增长1.1%。

财政支出方面，今年前11个月，全国一般公共预算支出245053亿元，同比增长2.8%。分中央和地方看，中央一般公共预算本级支出36000亿元，同比增长8.1%；地方一般公共预算支出209053亿元，同比增长1.9%。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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