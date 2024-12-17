时至年终，中国经济运行态势备受关注。

国家统计局16日发布11月份国民经济运行情况相关数据。生产较快增长，需求继续扩大，就业物价总体稳定，楼市和股市趋于活跃……从一系列指标中可以看出，在宏观政策发力显效作用下，国民经济稳步回升，全年经济社会发展主要目标有望顺利实现。

经济运行延续回升态势

“11月份，存量政策和增量政策组合效应继续释放，国民经济运行总体平稳、稳中有进，积极变化进一步增多。”国家统计局新闻发言人付凌晖在当日国新办举行的新闻发布会上说。

从生产端看，11月份，规模以上工业增加值同比增长5.4%，增速比上月加快0.1个百分点；服务业生产指数同比增长6.1%，虽比上月略有回落，但仍然保持在6%以上，明显高于10月份以前的增速。

从需求端看，11月份，社会消费品零售总额43763亿元，同比增长3.0%，快于三季度平均增速。消费品以旧换新政策效果持续显现，11月份，限额以上单位家用电器和音像器材类、家具类、汽车类商品零售额分别增长22.2%、10.5%和6.6%。1至11月份，固定资产投资同比增长3.3%，连续4个月保持基本稳定。

随着经济稳步回升，在就业支持政策作用下，城镇就业保持整体稳定。11月份，全国城镇调查失业率为5%，与上月持平，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.4%，比上月下降0.3个百分点。

物价方面，11月份，扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.3%，比上月扩大0.1个百分点，连续两个月涨幅扩大；工业生产者出厂价格同比降幅收窄、环比由降转涨，显示工业产品供求关系出现积极变化。

“11月份，生产较快增长，需求继续扩大，就业物价总体稳定，楼市和股市趋于活跃，市场预期持续改善，新质生产力稳步发展，经济运行延续回升态势，呈现出‘生产升、需求增、就业稳、市场暖、质量优’的特点。”付凌晖说。

新动能持续发展壮大

1至11月份，规模以上高技术制造业增加值同比增长9%，增速明显快于规模以上工业增长；高技术产业投资增长8.8%，明显快于全部投资增长……国民经济延续回升态势的同时，产业结构也在持续优化，新动能新优势不断聚集增强。

数字经济发展向好。随着数字化转型的持续深入，数字产品生产和数字服务提供相关行业增势较好。11月份，集成电路制造增加值同比增长20.7%，信息传输、软件和信息技术服务业生产指数增长9.3%。

制造业智能化、绿色化发展态势明显。11月份，智能无人飞行器制造、智能车载设备制造增加值分别增长60.6%、13.9%；新能源汽车和太阳能电池产品产量分别增长51.1%和10.9%。

居民服务消费需求持续释放。11月份，居民餐饮消费增长加快，全国餐饮收入同比增长4%，比上月加快0.8个百分点。服务零售额增长继续快于商品零售额。1至11月份服务零售额同比增长6.4%，快于商品零售额3.2个百分点。其中，交通出行类、通讯信息类服务零售额都保持两位数增长。

经济的结构向优、质效向好，离不开政策的保驾护航。

“在政策落实过程中，注重推动薄弱领域和关键环节补短板，注重推进绿色低碳转型，注重保障和改善民生，为经济持续健康发展奠定了良好基础。下阶段，各项存量政策和增量政策的组合效应有望持续释放，政策效果将继续显现。”付凌晖说。

全年经济社会发展主要目标有望顺利实现

回看今年中国经济，从一季度实现良好开局，到二、三季度下行压力加大，再到四季度回升势头增强，走出了一条“前高、中低、后扬”的曲线。

“面对复杂的局面，党中央科学决策，加大逆周期调控，特别是9月26日中央政治局会议以后，一揽子增量政策加快推出，四季度以来主要经济指标明显回升，社会信心有效提振，积极变化显著增多。从全年情况看，经济社会发展主要目标有望顺利实现。”付凌晖说。

数据显示，11月份新建商品住房销售面积、销售额均实现正增长。沪深两市成交量和成交金额继续保持大幅增长态势。11月份，我国制造业PMI为50.3%，连续3个月回升，服务业商务活动指数继续处在景气区间，市场预期持续改善。

从四季度以来情况看，主要经济指标明显好于三季度。综合10月和11月相关数据，规模以上工业增加值、服务业生产指数、社会消费品零售总额增速分别比三季度加快0.4、1.4和1.2个百分点。

付凌晖说，从明年来看，国际环境更趋复杂严峻和不确定，贸易保护主义盛行将拖累全球贸易和世界经济复苏，地缘政治冲突对于全球能源等大宗商品供给的负面影响尚难预料，主要经济体宏观政策调整外溢影响仍存在较大不确定性，国内经济调整转型仍在推进之中，扩大国内需求、促进居民就业增收、化解风险隐患仍需要持续用力。

中央经济工作会议就明年经济工作提出24个字要求——“稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合”，并部署了9项重点任务。

“下阶段，要深入贯彻落实中央经济工作会议精神，推动经济持续向上向好，为高质量完成‘十四五’规划目标任务打下坚实基础。”付凌晖说。

（记者潘洁 韩佳诺 胡林果）新华社北京12月16日电

(责编：王震、陈键)

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