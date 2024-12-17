新华社北京12月16日电（记者胡璐 古一平）春耕夏耘，秋收冬藏。2024年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地各部门持续加大“三农”工作力度，有力克服多种自然灾害的不利影响，粮食生产再获丰收，宜居宜业和美乡村建设取得积极进展。

强国必先强农，农强方能国强。放眼广袤乡村大地，人们辛勤耕耘，不断夯实农业基础，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，努力为实现农业农村现代化、建设农业强国奠定基础。

粮食和重要农产品实现稳定安全供给

仲冬时节，寒意渐浓。走进山东省德州市夏津县的田间，绿油油的冬小麦苗生机勃勃。

“从目前看，长势不错。”自出苗后，夏津县苏留庄镇东管庄村爱红家庭农场主程爱红几乎每天都要到地里，看一看麦苗的生长情况。

今年夏天，夏津县连续30多天没有有效降雨，“要放过去，刚播下的玉米肯定就不出苗了”。在当地政府引导下，程爱红提前给地里布设了滴灌水肥一体化设备。当地还通过农机合作社等农业社会化服务主体，调度智能指针式自动喷灌设备等参与抗旱，顺利迈过秋粮保苗关。玉米丰收后，程爱红抓紧播种冬小麦。

习近平总书记强调，农业强，首要是粮食和重要农产品供给保障能力必须强。

今年以来，我国扎实推进新一轮千亿斤粮食产能提升行动，实施粮油等主要作物大面积单产提升行动，并加快推进高标准农田建设。在粮食产量连续9年稳定在1.3万亿斤以上的基础上，2024年首次迈上1.4万亿斤新台阶，粮食供给保障能力持续提升。

14亿多人要吃饭，粮食生产是重中之重，扶稳“油瓶子”、提好“菜篮子”、端稳“果盘子”也很重要。

我国进一步巩固大豆油料扩种成果，深入实施国家大豆和油料产能提升工程，预计全年大豆面积稳定在1.5亿亩以上，产量保持在2000万吨以上；冬油菜产量1581万吨，实现连续8年增产。

“菜篮子”产品生产稳定、品种丰富、供应充裕。今年前三季度，猪牛羊禽肉产量达到7044万吨，同比增长了1%；水产品产量增长4.5%。蔬菜水果品类丰富、供给充足，越来越多绿色优质农产品摆上了老百姓餐桌。

农民增收致富渠道进一步拓宽

2024年中国农民丰收节到来之际，习近平总书记强调，千方百计推动农业增效益、农民增收入、农村增活力。

在辽宁省东港市小甸子镇小甸子村，聋哑夫妻周学峰夫妇穿梭在自家的草莓大棚里，忙着摘果、打包。

过去他们是村里常年被兜底帮扶的对象。今年，在各方面支持下，夫妻俩申请到了涉农贷款、学习了种植技术，承包下园区的一个草莓大棚，今年预计能挣10万元。

巩固拓展脱贫攻坚成果，是全面推进乡村振兴的底线任务。

农业农村部有关负责人介绍，我国帮扶产业持续发展壮大，832个脱贫县每个县都培育形成了优势突出、带贫益贫能力较强、发展潜力较大的特色主导产业。脱贫人口也通过订单生产、股份合作、消费帮扶等方式分享更多的产业增值收益。

提升农产品加工业、实施休闲农业和乡村旅游精品工程、建设优势特色产业集群、农业产业强镇……今年以来，我国积极培育乡村产业新业态，农业产业韧性不断增强的同时，更多农民实现了就近就地就业。

2024年6月，十四届全国人大常委会第十次会议表决通过农村集体经济组织法，进一步促进新型农村集体经济高质量发展，确保在坚持家庭承包经营基础地位、调动广大农民积极性的同时，充分发挥农村集体经济组织的重要作用。

改革的深入也增添了农村发展动力，带动农民增收。各地因地制宜探索资源发包、物业出租、居间服务、经营性财产参股等途径发展新型农村集体经济，为农民增收探索了更多有效路径。

国家统计局显示，今年前三季度，农村居民人均可支配收入达到16740元，扣除价格因素比上年同期实际增长6.3%。

宜居宜业和美乡村建设扎实推进

冬日里，漫步在云南省腾冲市曲石镇清河社区下表院村，远处风光秀丽、山水如画，近处青砖黛瓦，令人赏心悦目。今年，这里成了“网红”打卡点。

曾经，这里垃圾乱堆、污水横流，村民们怨声载道。曲石镇党委书记李溢流说，近年来，村里全面开展环境卫生整治，铺设火山石旅游步道，打造崖边生态观光走廊和村内农旅休闲走廊。

“村子变美了，老百姓住得舒心。”他告诉记者，今年以来游客已达16万余人次，旅游收入120余万元。

下表院村的变迁，是我国乡村建设的一个生动缩影。

习近平总书记要求，建设宜居宜业和美乡村。近年来，我国持续推进农村人居环境改善，推进农村厕所革命，推动生活污水垃圾治理，常态长效促进村庄清洁。目前，全国农村卫生厕所普及率达到75%左右，农村生活垃圾得到收运处理的行政村比例稳定保持在90%以上，农村生活污水治理（管控）率超过45%，村容村貌明显改善。

通过深入实施乡村建设行动，具备条件的乡镇和建制村都通了硬化路，通5G的行政村占比超过90%，教育、医疗、养老等基本公共服务水平不断提升。

乡村，不仅要宜居，也要和美。

在重庆市长寿区葛兰镇盐井村，为破解村大面广治理难题，将群众聚居的院落作为一个个单元，村党支部组织农民群众选出热心公益、认可度高的“能人”为“院落长”。各个院落里居住的村民，遇到大事小情，第一时间想到的就是先找他们来调解处理。

随着院落更整洁、邻里之间更和谐，文明乡风、淳朴民风也得到更好传承弘扬，展现和谐乡村新风貌。

农业更高效、农村更美丽、农民更幸福……希望的田野上，处处是耕耘和奋斗的身影。

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国各族人民同心协力、勇毅前行，不断提升粮食和重要农产品供给保障能力，千方百计推动农业增效益、农村增活力、农民增收入，乡村全面振兴的美好蓝图正变为现实。

(责编：王震、陈键)

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