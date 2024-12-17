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我国避寒游、冰雪游南北竞相升温

2024年12月17日08:52 | 来源：新华社
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新华社北京12月16日电（记者王立彬）随着多次寒潮南下，多地气温持续下降，我国避寒游、冰雪游南北竞相升温。

中国气象服务协会等机构16日发布《中国气象旅游发展报告（2024）》推出“中国气象旅游综合指数”，揭晓40个气象旅游指数定标城市，评估气象景观、气候康养、避寒旅居、避暑旅居、观星旅游、冰雪旅游六大类气象旅游资源开发利用情况。

报告指出，今年11月份以来，多地受寒潮影响，气温断崖式下降，新一轮“南迁之旅”、海岛之旅较往年提前。相关平台数据显示，11月下旬以来，南方目的地以及避寒主题旅游产品预订热度增长显著，华南和西南成为热门目的地，占境内游订单比重超过六成，广州、三亚、珠海、西双版纳、重庆、桂林、成都、厦门、北海、丽江等地位居前列。

避寒游目的地深受银发群体喜爱。60岁以上银发族依然是海南冬季避寒游核心客群，尤其是旅居性质的度假产品深受喜爱。银发旅游不再满足于传统的观光，更注重生活品质、身心健康和文化体验，温泉、康养等逐渐成为旅行主题。

由于自然气候差异，我国北方有发展冰雪旅游的天然优势，哈尔滨、吉林、阿勒泰等地成为热门旅游目的地。在北京冬奥会以来连续三个冰雪季超过3亿人次市场规模基础上，预计2024至2025冰雪季将突破5亿人次，冰雪休闲旅游总收入超7000亿元。

报告指出，我国气象资源丰富，日出、雷暴、星空、冰雪、云雾、雨林等吸引了大量游客。国务院发布《气象高质量发展纲要（2022-2035年）》强调实施“气象+”赋能行动，强化旅游资源开发、旅游出行安全气象服务供给，提升冰雪运动、水上运动等竞技体育和全民健身气象服务水平，推动了自然资源生态价值转化。

(责编：王震、陈键)
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