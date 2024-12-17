神舟十九号航天员乘组将于近日择机实施第一次出舱活动
2024年12月17日08:53 | 来源：新华社
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新华社北京12月16日电（李国利 邓孟）记者16日从中国载人航天工程办公室了解到，神舟十九号航天员乘组将于近日择机实施第一次出舱活动。
自10月30日顺利进驻空间站组合体以来，神舟十九号航天员乘组已在轨工作生活48天，先后完成了与神舟十八号航天员乘组轮换、空间站平台维护照料、生活和健康保障、舱外航天服巡检测试、出舱活动准备等工作，开展了全系统压力应急演练、医疗救护演练等在轨训练项目，承担的各项空间科学实（试）验任务稳步推进。
目前，神舟十九号航天员乘组状态良好，空间站组合体运行稳定，具备开展出舱活动条件。
(责编：王震、陈键)
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