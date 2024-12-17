新华社北京12月16日电（记者樊曦）时近年末，一张张小小的火车票，是千万归乡人的牵挂。

几天来，铁路12306手机客户端学生和务工人员预约购票服务先后上线，符合条件的旅客可通过专区预约购买2025年春运期间往返车票。

12306上线的新功能，有哪些服务？

据国铁集团客运部相关负责人介绍，2024年12月12日至2025年2月12日，符合条件的学生旅客可在铁路12306手机客户端“学生预约购票专项服务”专区，预约购买2024年12月28日至2025年2月28日的火车票。

2024年12月15日至2025年2月7日，已通过实名制核验的务工人员可在铁路12306手机客户端“务工人员春运预约购票服务”专区，预约购买2024年12月31日至2025年2月23日的火车票。

“同一账户最多可同时提交3个订单”“每个订单可添加1个乘车日期的5个‘车次+席别’的组合”“最多可为包含本人在内的9名旅客预约”……在开车前17天23时前提交预约购票信息后，铁路部门将及时分析预约配票的情况，为合理配置运力提供参考，更好满足旅客出行需求。

曾几何时，铁路12306还只是售票平台，每张车票藏着乡愁。近年来，12306不断迭代升级，给予特殊群体特别的关照，让“售票之变”温暖亿万旅客出行。

从支持互联网和手机交易渠道支付，到网络订餐服务上线；从开通畅行会员，到候补购票全面推广；从购票、退票、改签由开车前2小时改为30分钟，到疫情等特殊时期免收退票费、便捷退票；从推广铁路畅行码、在线选铺到购票需求预填、火车票起售提醒订阅、全面推行数字化电子发票……人民铁路，不断回应群众出行新期待，破解旅程“最先一公里”难题。

每秒钟售出1000多张车票；高峰日均访问量达到500亿次量级。铁路12306注册用户累计超7亿，已经成为全球访问量最高、售票量最大、渠道最丰富的票务交易平台，让昔日站前广场彻夜排队的购票长龙成为历史。

售票在变化，运能也在变化。

中国铁路跑出“加速度”：2024年国庆前夕，中国铁路营业里程突破16万公里，其中高铁营业里程超4.6万公里，稳居世界第一。

连点成线、织线成网，万里铁道线上，一列列动车组穿梭江南水乡，跨越西北山川，驰骋东北雪原，绘就更多更美的“诗和远方”。

目前，我国“八纵八横”高铁主通道建成运营规模达80%；铁路覆盖全国99%的20万人口以上城市，新时代以来共有145个县结束不通铁路的历史；高铁覆盖全国96%的50万人口以上城市。

从历史经验来看，春运期间特别是高峰时段，在铁路客流高度集中、极不均衡、单向流动等特点的影响下，部分时段、部分车次火车票供需矛盾突出的问题仍然存在。

2025年1月14日，春运将正式启动。一部热气腾腾的“流动史诗”即将开启。路网在延伸，服务在提升，更温暖的出行，值得期待！

(责编：王震、陈键)

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