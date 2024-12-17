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电动汽车供电设备强制认证将解决哪些问题和隐患？

2024年12月17日08:58 | 来源：新华社
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新华社北京12月16日电(记者赵文君)市场监管总局近日发布公告，将对电动汽车供电设备实施强制性产品认证（CCC认证）管理。此次纳入的主要包括生活中常见的固定充电桩、移动式充电设施、随车充电设备等。目前在用的供电设备总体情况如何？通过强制认证能够解决哪些问题和隐患？

市场监管总局认证监管司副司长李春江表示，电动汽车供电设备具有电压高、电流大、工作时间长、安装使用环境复杂等特点。近年来，由电动汽车供电设备引发的触电、火灾等事故时有发生，并呈逐年快速增加趋势，严重威胁消费者人身健康和公共安全。

李春江介绍，此次认证工作依据近期新修订发布的两项强制性国家标准《电动汽车供电设备安全要求》《电动汽车传导充电系统安全要求》开展。

通过实施强制性认证，对电动汽车供电设备的防触电、短路保护、耐火耐燃等关键安全指标进行标准的符合性测试，同时对生产企业质量管理开展持续检查，保障产品持续符合标准的要求，切实严把产品发证关和准入关，有效防止存在安全隐患的问题产品流入市场，切实筑牢产品质量安全屏障。

强制性产品认证，是我国政府根据有关法律法规要求和国际通行做法，按照市场化、国际化的原则对涉及人身健康安全的产品实施的一种市场准入制度。目前电动汽车整车、电动摩托车整车、电动自行车整车、为电动自行车配套的充电器、锂电池等都已经实施了CCC认证。

中国电力企业联合会副秘书长刘永东介绍，充电基础设施已经成为服务百姓出行需求的重要补能设施，未来几年，伴随新能源汽车的进一步快速发展，充电基础设施的需求还将继续增长。

刘永东说，根据行业统计，截至2024年10月底，全国充电桩（枪）1188万个，其中公共桩339万个、私人桩849万个。我国现存充电桩相关企业数量达51.2万家，大多数为近两年新增的中小企业，产品质量良莠不齐，存在安全标准不统一、运营服务不规范等问题。

李春江介绍，考虑到目前行业中80%以上为小微企业，为给企业留有充足的时间，公告设置了1年5个月的过渡期，明确自2025年3月1日起，有关认证机构开始受理认证委托；自2026年8月1日起，未获得CCC认证证书和标注认证标志的电动汽车供电设备，不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。同时在确保认证质量和风险可控的前提下，将积极采信企业已有的国际认证等检测认证结果，降低企业认证成本、缩短认证时间。

(责编：王震、陈键)
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