科技日报北京12月16日电 （记者付毅飞）16日18时00分，我国在文昌航天发射场使用长征五号乙运载火箭/远征二号上面级，成功将卫星互联网低轨01组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

长征五号乙运载火箭的近地轨道运载能力达到25吨级，是我国目前在役唯一一型一级半直接入轨的运载火箭，也是我国目前近地轨道运载能力最大的运载火箭。其中，该火箭的4个直径3.35米助推器为全箭提供了90%以上起飞推力，是该火箭起飞的主要动力源。

据了解，本次发射是长征五号系列火箭首次执行一箭多星发射任务。

远征二号上面级是我国目前规模最大、变轨能力最强的液体动力上面级。2016年11月3日，远征二号上面级曾与长征五号运载火箭携手将实践十七号卫星送入预定轨道。今天的发射是长征五号乙运载火箭与远征二号上面级这对新组合的首次飞行。

此次任务是长征系列运载火箭的第552次飞行。

(责编：王震、陈键)

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