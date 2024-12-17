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《自然》《科学》同时发文——

新研究揭示人类基因流动复杂历史

2024年12月17日09:02 | 来源：科技日报
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科技日报北京12月16日电 （记者张梦然）最新一期《自然》与《科学》杂志同时发表了科学家对古老基因组的深入分析：德国马克斯·普朗克进化人类学研究所和美国加州大学伯克利分校的科学家对300名现代和古代现代人的基因组展开检测，其中包括59名生活在2000至45000年前的个体。该研究有助人们了解人类祖先的基因功能和基因流动的影响，其结果为尼安德特人和现代人的“混血时间表”提供了更精确细节。

现代人类在45000多年前抵达欧洲，与尼安德特人的重叠时间至少有5000年。古人类祖源分析则显示他们有两次“混血事件”。研究团队此次分析了从骨骼碎片中分离出来的一个高覆盖基因组和5个低覆盖基因组，这些骨骼碎片据估约有45000年历史。在他们分析的另一个高覆盖基因组里，发现了重要遗传关系，可以表明这些个体属于同一族群，且是已知最早从非洲走出的一系分离出来的族群。

而通过观察尼安德特人DNA片段的长度，团队推断基因流动开始于大约50000年前，持续了大约7000年。这个时间线与欧洲尼安德特人与现代人类重叠的考古证据非常吻合。一些早期现代人类，依然拥有大量独特的尼安德特人基因，但40000年后现代人类不再拥有这种基因。

研究还发现，非洲以外的人类的多样化，可能正始于尼安德特人基因流动期间或之后不久，这可部分解释非洲以外人群中尼安德特人血统的不同水平。

团队还分析了尼安德特人祖先在整个基因组中，随着时间推移而发生的变化。许多尼安德特人序列可能对人类有害，因此在进化过程中被积极而迅速地淘汰。

这项研究揭示了从尼安德特人到现代人类基因流动的复杂历史，强调了基因组数据在阐明人类迁徙和基因流动遗产方面的力量。

尼安德特人是人类进化史中间阶段的代表。尼安德特人与现代人曾在同一时空内共存了很长一段时间。尽管已经灭绝，但他们还是在现代人基因里永远留下了存在过的证据。2010年，尼安德特人基因组草图发布。研究指出，除非洲人之外的欧亚大陆现代人，平均有1%—4%的尼安德特人基因成分贡献。如今，人属之下现存唯一物种只有智人，但用基因学手段，我们可以遥望人类起源时期那段波澜壮阔的岁月，对“人从哪里来”这一问题产生更深刻的理解。

(责编：王震、陈键)
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