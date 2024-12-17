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累计支持建设项目已达116个 智慧农业发展开启“加速度”

人民网记者 李栋
2024年12月17日09:17 | 来源：人民网
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近年来，智慧农业作为发展现代农业的重要方向和建设农业强国的重要抓手，为建设农业强国奠定了坚实基础，为巩固和增强经济回升向好态势、推动高质量发展提供了有力支撑。

从大田到大棚，从种植到养殖，当前，5G、物联网、人工智能等技术逐步推广应用到农业生产过程，让管理更智慧、生产更精准、增产更增收的目标成为现实，更多农民实现了“会种田”到“慧种田”的转变。

今年10月，农业农村部印发了《农业农村部关于大力发展智慧农业的指导意见》和《全国智慧农业行动计划（2024—2028年）》，推进智慧农业建设有了方向标、路线图。根据文件，从今年开始，各地将全面启动智慧农业公共服务能力提升、重点领域应用拓展、示范带动等三大行动，到2028年底农业生产信息化率将达到32%以上。

支持建设一批创新应用项目。据农业农村部相关负责人介绍，为加速推广应用智慧农业相关技术，我国支持建设了一批国家智慧农业创新应用项目，深入开展国产化智慧农业技术的中试熟化、推广应用，2024年新增建设项目19个，累计支持建设项目已达116个。随着温室精准水肥一体化技术、规模蛋鸡场数字化智能养殖技术等7项智慧农业主推技术发布，一批信息技术与农机农艺相融合的技术模式形成，农（牧、渔）场智慧赋能计划启动实施，一个个智慧农场、牧场、渔场正在全国落地生根。

在增强科技支撑能力上发力。截至目前，累计支持建设国家数字农业创新中心、分中心34个，已初步建立智慧农业创新体系，在作物表型高通量解析、土壤现场快速测量装备、大型农业通用型机器人化作业平台等多项技术上取得突破。智慧农业标准体系不断健全完善，新增立项相关行业标准17项、发布实施6项，推动建立智慧农业技术装备检测中心。

公共服务能力进一步提升。数据整合共享工作持续推进，农业农村大数据平台和农业农村用地“一张图”启动建设，农业生产经营和管理决策的基础模型算法、通用软件工具加速研发应用，农业公共服务朝着更“智慧”的方向转变。

数据显示，目前，“农事直通”App注册用户已达108万，“全农码”实现了“地、人、物、财、事”有效关联，累计赋码超22.76亿。为进一步提升农民信息化应用技能，持续开展全国农民手机应用技能培训，据统计，2024年培训受众超4000万人次，9年累计培训受众超过2.7亿人次。

“当前，我国智慧农业建设正迈入一个全新的发展阶段，随着信息化技术与农业生产进一步耦合，智慧农业将为我国现代农业的转型升级和高质量发展注入更强动力。”农业农村部相关负责人说。

(责编：王震、高雷)
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