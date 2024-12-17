人民网记者 车柯蒙

传统产业是现代化产业体系的基底，也是我国制造业发展的基本盘。

近年来，一系列支持科技创新的税收优惠政策为传统产业绘上创新底色。今年以来，我国传统产业持续加大科技创新投入，通过研发新产品、开拓新市场、满足新需求，销售收入实现较快增长。

国家税务总局数据显示，今年前三季度，我国传统产业享受科技创新税收优惠金额同比增长21.5%。从增值税发票数据来看，今年前10个月，我国传统产业销售收入同比增长5.4%。

“老三样”适应“新趋势”

一直以来，我国出口海外的“老三样”——服装、家具、家电行业发展势头强劲。如今，在科技创新税收优惠政策的支持下，“老三样”行业正适应新趋势，推动消费迈上新台阶。

税收数据显示，今年前三季度，服装、家具、家电“老三样”行业享受科技创新税收优惠金额同比增长20.5%。增值税发票数据显示，今年前10个月，“老三样”行业销售收入同比增长6.5%。

从服装行业来看，今年前10个月，特步集团销售收入同比增长13.9%。“今年品牌加大创新投入，将世界前沿的运动科学转化为可实用的跑步科技。”集团副总裁戴斌介绍，今年1至10月，集团享受研发费用加计扣除税收优惠2396.74万元。

“研发投入多，税前扣除也多，收益回报更多，这是企业持续创新、良性发展的成长‘密码’。”梦百合家居科技股份有限公司财务负责人张爱兰介绍，截至目前，公司今年已享受研发费用加计扣除金额7000多万元，享受高新技术企业减免所得税额2400多万元。

海尔集团旗下的青岛海尔多媒体有限公司则将人工智能（AI）技术应用于电视领域，今年前10个月销售收入同比增长26%。公司办税负责人张超说：“现在，公司努力打造专业的智慧家庭生态云，将为消费者推出更多智能、健康的好产品”

“老材料”有了“新市场”

材料是建设之基。处于生产制造底部的传统材料行业，正加力改进工艺、升级产品，推动产品向中高端领域迈进。

国家税务总局数据显示，今年前三季度，化纤、橡塑等“老材料”行业享受科技创新税收优惠金额同比增长24.5%。今年前10个月，化纤、橡塑行业销售收入同比分别增长12.4%和8.4%。

江苏恒力化纤股份有限公司近年来加大科技投入，截至目前，企业在工业纤维领域获得了200多件发明专利，获得中国专利奖4项。

凭借“自主创新”优势，今年前10个月，该公司销售收入同比增长33%，享受增值税加计抵减1.27亿元。“税收优惠政策为企业扩大产能、开展技术创新提供了巨大支持。”公司财务人员吴惠芳说。

“老民生”迎合“新消费”

随着人民对美好生活的追求不断升级，消费结构也在发生深刻变化。我国食品制造、文体娱乐用品生产等“老民生”行业积极迎合消费者喜好，丰富服务供给形式、载体。

国家税务总局数据显示，今年前三季度，食品制造、文体娱乐用品等“老民生”行业享受科技创新税收优惠金额同比增长15.5%。其中，地方特色菜、预制菜的开发成为食品制造企业新的增长点。增值税发票数据显示，今年前10个月，食品制造业销售收入同比增长4.8%。

近年来，作为“老民生”的文体娱乐用品行业把健康、有趣作为发展着力点，推出丰富多彩的新产品。国家税务总局发布的增值税发票数据显示，今年前10个月，文教工美体育和娱乐用品制造业销售收入同比增长12.4%。

在宁波，Hape国际控股集团旗下的宁波怡人玩具有限公司紧跟市场需求，加大益智教育玩具的研发投入，前10个月销售收入同比增长16.6%。作为高新技术企业，公司近三年享受的研发费用加计扣除金额累计已超过4000万元。集团创始人兼CEO彼得·汉斯丹表示：“中国支持创新的税收政策促进了传统产业的创新，这让我们更加坚定地拥抱中国市场。”

(责编：王震、高雷)

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