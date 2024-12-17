人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

增值税发票数据显示前10个月传统产业销售收入同比增长5.4%

传统产业创新底色足、发展潜力大

人民网记者 车柯蒙
2024年12月17日09:17 | 来源：人民网
小字号

传统产业是现代化产业体系的基底，也是我国制造业发展的基本盘。

近年来，一系列支持科技创新的税收优惠政策为传统产业绘上创新底色。今年以来，我国传统产业持续加大科技创新投入，通过研发新产品、开拓新市场、满足新需求，销售收入实现较快增长。

国家税务总局数据显示，今年前三季度，我国传统产业享受科技创新税收优惠金额同比增长21.5%。从增值税发票数据来看，今年前10个月，我国传统产业销售收入同比增长5.4%。

“老三样”适应“新趋势”

一直以来，我国出口海外的“老三样”——服装、家具、家电行业发展势头强劲。如今，在科技创新税收优惠政策的支持下，“老三样”行业正适应新趋势，推动消费迈上新台阶。

税收数据显示，今年前三季度，服装、家具、家电“老三样”行业享受科技创新税收优惠金额同比增长20.5%。增值税发票数据显示，今年前10个月，“老三样”行业销售收入同比增长6.5%。

从服装行业来看，今年前10个月，特步集团销售收入同比增长13.9%。“今年品牌加大创新投入，将世界前沿的运动科学转化为可实用的跑步科技。”集团副总裁戴斌介绍，今年1至10月，集团享受研发费用加计扣除税收优惠2396.74万元。

“研发投入多，税前扣除也多，收益回报更多，这是企业持续创新、良性发展的成长‘密码’。”梦百合家居科技股份有限公司财务负责人张爱兰介绍，截至目前，公司今年已享受研发费用加计扣除金额7000多万元，享受高新技术企业减免所得税额2400多万元。

海尔集团旗下的青岛海尔多媒体有限公司则将人工智能（AI）技术应用于电视领域，今年前10个月销售收入同比增长26%。公司办税负责人张超说：“现在，公司努力打造专业的智慧家庭生态云，将为消费者推出更多智能、健康的好产品”

“老材料”有了“新市场”

材料是建设之基。处于生产制造底部的传统材料行业，正加力改进工艺、升级产品，推动产品向中高端领域迈进。

国家税务总局数据显示，今年前三季度，化纤、橡塑等“老材料”行业享受科技创新税收优惠金额同比增长24.5%。今年前10个月，化纤、橡塑行业销售收入同比分别增长12.4%和8.4%。

江苏恒力化纤股份有限公司近年来加大科技投入，截至目前，企业在工业纤维领域获得了200多件发明专利，获得中国专利奖4项。

凭借“自主创新”优势，今年前10个月，该公司销售收入同比增长33%，享受增值税加计抵减1.27亿元。“税收优惠政策为企业扩大产能、开展技术创新提供了巨大支持。”公司财务人员吴惠芳说。

“老民生”迎合“新消费”

随着人民对美好生活的追求不断升级，消费结构也在发生深刻变化。我国食品制造、文体娱乐用品生产等“老民生”行业积极迎合消费者喜好，丰富服务供给形式、载体。

国家税务总局数据显示，今年前三季度，食品制造、文体娱乐用品等“老民生”行业享受科技创新税收优惠金额同比增长15.5%。其中，地方特色菜、预制菜的开发成为食品制造企业新的增长点。增值税发票数据显示，今年前10个月，食品制造业销售收入同比增长4.8%。

近年来，作为“老民生”的文体娱乐用品行业把健康、有趣作为发展着力点，推出丰富多彩的新产品。国家税务总局发布的增值税发票数据显示，今年前10个月，文教工美体育和娱乐用品制造业销售收入同比增长12.4%。

在宁波，Hape国际控股集团旗下的宁波怡人玩具有限公司紧跟市场需求，加大益智教育玩具的研发投入，前10个月销售收入同比增长16.6%。作为高新技术企业，公司近三年享受的研发费用加计扣除金额累计已超过4000万元。集团创始人兼CEO彼得·汉斯丹表示：“中国支持创新的税收政策促进了传统产业的创新，这让我们更加坚定地拥抱中国市场。”

(责编：王震、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
传统产业创新底色足、发展潜力大
　　传统产业是现代化产业体系的基底，也是我国制造业发展的基本盘。 近年来，一系列支持科技创新的税收优惠政策为传统产业绘上创新底色。…
累计支持建设项目已达116个 智慧农业发展开启“加速度”
　　近年来，智慧农业作为发展现代农业的重要方向和建设农业强国的重要抓手，为建设农业强国奠定了坚实基础，为巩固和增强经济回升向好态势、推动高质量发展提供了有力支撑。 从大田到大棚，从种植到养殖，当前，5G、物联网、人工智能等技术逐步推广应用到农业生产过程，让管理更智慧、生产更精准、增产更增收的目标成为现实，更多农民实现了“会种田”到“慧种田”的转变。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部