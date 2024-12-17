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央国企并购重组步伐提速 持续优化资源配置

2024年12月17日09:35 | 来源：人民网
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人民网北京12月17日电 （记者黄盛）自“并购六条”发布以来，多地明确支持并购重组——

上海在近期印发《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》，力争三年培育10家头部公司、形成3000亿元并购规模；深圳发布“并购14条”， 力争通过并购重组实现深圳产业补链强链，提升制造业产业链活力与韧性，更好地激发科技创新活力，培育一批以科技为核心的高质量上市公司群体；江西推动上市公司与产业企业并购重组专项措施，围绕“1269”行动计划建立并购重组后备资源库……

  这其中，央国企在各地政策驱动下，并购重组进一步深化，呈现围绕战略性新兴产业布局的专业化整合更为突出，更加重视上市平台功能等发展趋势。

  “今年的并购重组中，国企改革已成为其中重要主线。央国企整合步伐加快，在这过程中换挡提速，走出并购重组新路径。”清华大学中国现代国有企业研究院研究主任周丽莎说，中国船舶与中国重工“合体”，龙源电力、电投产融、甘肃能源等公司的重组方案接连出台，通过战略性重组实现资源整合，进一步聚焦国家战略，优化上市公司的经营结构。

南开大学金融发展研究院院长田利辉向记者表示，有效的并购重组可以实现优势互补、形成规模经济、优化产业链、改善财务表现、改变公司治理。成功的并购重组可以为企业带来显著的价值创造，进而推动经济结构的优化，同时也会推动资本市场的繁荣发展。推进央国企并购重组能够提高资源配置效率、增强企业竞争力、促进科技创新、推动产业升级和更好服务国家战略。

“在目前的证券市场估值下，央国企的并购重组也可为资本市场提供活力，推动估值回升，提高居民财产性收入，进而实现消费拉动的内需增长。”田利辉说。

不过，田利辉认为，央国企并购的成功不是控股权的易手，而是效率的提升和效益的提高。“央国企并购过程中，并购的定价和协议并非难点，但是人事的安排和文化的整合是并购成功的重中之重。”他说，央国企在并购整合中，要协调好各利益相关方的关系，实现股东、员工、客户、供应商、社区等的和谐共赢。并购成功的央国企不仅要关注股东利益最大化，还要考虑员工的福利和发展、客户的需求、对环境的保护等，促进企业与社会的共同发展。此外，在治理有效和企业盈利的前提下，央国企在并购战略的制定上和并购后的发展上，要切实根据国家产业政策导向，加大在科技创新、绿色发展、乡村振兴等领域的投入。

中国企业改革与发展研究会研究员吴刚梁向记者表示，当前央国企发力并购重组是发展新质生产力的需要。发展战新产业和培育未来产业，主要方式是处置出清“两资”“两非”，盘活存量资产，腾挪出资源空间，这个过程会产生一系列并购重组活动。通过实施并购重组活动，可以推动国有资本“三个集中”，把国有资本用在“刀刃上”，更好地发挥国有企业科技创新、产业控制、安全支撑三个作用。

中信证券研报认为，目前政策层面明确并购重组的“可”与“不可”，并提高监管包容度，简化审核程序，提高审核效率。凭借着更强的资源整合能力、更充裕的资金体量和逐步完善的考核机制，央国企并购重组浪潮正盛，国有资本改革也将迎来新的战略机遇期。

(责编：王震、高雷)
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