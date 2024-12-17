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我国成功发射航天宏图PIESAT-2 09～12星

2024年12月17日10:11 | 来源：新华网
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　　新华社太原12月17日电（李国利、李宸）12月17日2时50分，我国在太原卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将航天宏图PIESAT-2 09～12 星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

　　12月17日2时50分，我国在太原卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将航天宏图PIESAT-2 09～12 星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（郭厚泽 摄）

　　这次任务是长征系列运载火箭的第553次飞行。

　　12月17日2时50分，我国在太原卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将航天宏图PIESAT-2 09～12 星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（郭厚泽 摄）

　　12月17日2时50分，我国在太原卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将航天宏图PIESAT-2 09～12 星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（郭厚泽 摄）

　　12月17日2时50分，我国在太原卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将航天宏图PIESAT-2 09～12 星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（郭厚泽 摄）

(责编：徐婵、岳弘彬)
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