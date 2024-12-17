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邮储银行：为小微企业发展注入强劲动力

2024年12月17日10:16 | 来源：人民网
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据中国邮政储蓄银行最新消息：截至12月13日，邮储银行各级机构累计走访客户21万户，向推荐清单内经营主体累计授信超1200亿元，发放贷款超800亿元，为小微企业蓬勃发展注入强劲动力。

聚焦重点，提升走访对接效率。近期，邮储银行加强政策宣传引导，积极宣传小微融资协调机制各项政策，详细介绍邮储银行普惠金融产品和服务方案，推动小微企业应知尽知、应享尽享。同时，邮储银行积极推进与各级工商联的对接，提高开放合作的广度和深度，构建可持续的小微企业金融服务生态体系。同时，借助各类线上工具扩大客户触达覆盖面，该行收到客户需求后第一时间安排客户经理触达，减少惠企政策和企业体感之间的温差。

靶向施策，提升专业服务能力。为缩短客户“等贷”时长，邮储银行全面优化授信流程，建立快速审批“绿色通道”，前中台高效协作，全面提高工作效率。

在加强产品服务创新方面，邮储银行聚焦重点支持领域，结合最新政策变化，迅速进行产品创新，及时优化产品要素，更好满足小微企业经营周转及固定资产投资需求。通过持续加大信用贷款投放力度，推广知识产权质押、股权质押、设备抵押、在建工程抵押等灵活担保方式，促进银企供需高效对接，切实打通小微企业融资难点堵点。

强化保障，发挥政策协同效应。邮储银行积极落实续贷政策，将无还本续贷政策落实嵌入协调机制工作统筹推进，持续做好续贷投放的精细化管理工作，深入贯彻落实监管工作要求，扩大客户服务覆盖面，做到“应续尽续”。针对符合无还本续贷条件的客户，提前一个月积极主动对接企业需求，帮助小微企业渡过难关。

“邮储银行还着力降低小微企业融资成本，扎实开展小微企业综合融资成本稳中有降专项行动，完善利率定价机制，落实服务收费规定，规范管理与第三方合作行为。”邮储银行相关负责人表示，该行提高数字化水平和触客能力，减少小微企业融资中间环节，切实减轻小微企业综合融资成本，增强普惠客群金融服务获得感。

在落实尽职免责制度方面，邮储银行持续按照尽职免责工作流程、认定标准、免责情形等要求，提升责任认定效率，注重免责实效。对于信贷从业人员履职尽责或符合规定免责情形的，“应免尽免”，让为小微企业服务的一线人员能够大胆创新、积极作为。

“下一步，邮储银行将继续坚守服务‘三农’、城乡居民和中小企业定位，用高质高效的金融服务助力破解新形势下小微企业融资堵点、卡点，着力提升小微企业的金融服务获得感和满意度，为普惠金融高质量发展贡献邮储力量。”该负责人说。

(责编：曹淼、李源)
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